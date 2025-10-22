Le Parisien

Ο Σαρκοζί συνοδεύεται από δύο αξιωματικούς ασφαλείας «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», τόνισε την Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει στη διάθεσή του «ένα απόσπασμα προστασίας λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτό το απόσπασμα διατηρήθηκε στη φυλακή», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1.

Δύο αξιωματικοί ασφαλείας εγκαταστάθηκαν στο κελί που βρίσκεται δίπλα σε αυτό του 70χρονου Νικολά Σαρκοζί.

«Είναι μια απόφαση που έχει στόχο να διασφαλισθεί η ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Νουνιές «επιπλέον, προφανώς, όλων αυτών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών». Το απόσπασμα αυτό θα παραμείνει στη θέση του «για όσο χρόνο το θεωρήσουμε χρήσιμο», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε κοιμηθεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους.

Ο Νικολά Σαρκοζί είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι, όμως υπάρχουν απειλές λίγο πιο σημαντικές» εναντίον του ως πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, εξήγησε ο Νουνιές, εξηγώντας ότι η μεταφορά του πρώην προέδρου από την κατοικία του, στο δυτικό Παρίσι, «προς τη Λα Σαντέ», στο νότιο Παρίσι, «έγινε με συνοδεία ώστε να αποφευχθεί να ακολουθήσει την οχηματοπομπή πλήθος από μοτοσυκλετιστές, δημοσιογράφους...».

«Μαχητική» η πρώτη ημέρα

Ως «μαχητική» περιέγραψε την πρώτη μέρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, στη φυλακή ο δικηγόρος του, Ζαν Μισέλ Νταρουά.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, «κανείς δεν θα μπορούσε να περάσει την πρώτη του μέρα στη φυλακή με περισσότερη δύναμη και αισιοδοξία από τον Νικολά Σαρκοζί. Ξέρω ότι θα αντέξει και θα βγει νικητής», δήλωσε ο Νταρουά αργά το απόγευμα της Τρίτης, αφού κατάφερε να επισκεφθεί τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. «Δεν παραπονιέται», είπε.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του ημέρας πίσω από τα κάγκελα, ο Σαρκοζί «γυμνάστηκε» και «άρχισε να γράφει το βιβλίο του», σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο οποίος είπε ότι «ξεπέρασε» την πρώτη του μέρα. Η φυλακή «δεν είναι το Club Med», συνέχισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγός του Κάρλα Μπρούνι ήρθε να τον επισκεφτεί και μπόρεσε να του μιλήσει στην αίθουσα επισκεπτών. «Αν ανησυχεί για κάτι, αυτό είναι η οικογένειά του».

«Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο»

Ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά περιγράφει ένα «κελί 9 τ.μ.» στο οποίο «υπάρχει θόρυβος», όπως «πάντα σε μια φυλακή». «Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, ουρλιάζουν, χτυπούν τους τοίχους», προσθέτει. Αναφορικά με το αν ο Σαρκοζί επικοινωνούσε με άλλους κρατούμενους, απάντησε:«Όχι, πιθανώς λίγο με τον φρουρό», απαντά ο δικηγόρος του, σύμφωνα με τον οποίο «έχει τηλεόραση».

«Οι θέσεις που κατείχε σημαίνουν ότι θα έπρεπε να έχει ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς, αλλά δεν το ζήτησε», πρόσθεσε.

Οι δικηγόροι του υπέβαλαν αίτημα για την αποφυλάκισή του αμέσως μετά τη φυλάκισή του. Σύμφωνα με τη διαδικασία, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί εντός «τριών εβδομάδων, ίσως ενός μήνα», σύμφωνα με τον Ζαν-Μισέλ Νταρουά. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών είναι «βέβαιος» ότι αυτό θα οδηγήσει στην αποφυλάκισή του από τη φυλακή La Santé. «Αν πρέπει να αντέξει περισσότερο, προφανώς θα το κάνει», δηλώνει η ομάδα υπεράσπισής του.

Δύο αστυνομικοί σε γειτονικό κελί

Στη φυλακή, ο Σαρκοζί συνοδεύεται από δύο αξιωματικούς ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί σε γειτονικό κελί.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύεται η ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», δήλωσε πηγή στο AFP, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιβάλλον του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται σε απομόνωση, δεν έχει σχολιάσει το θέμα.