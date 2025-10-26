Την πώληση ορεινών εκτάσεων έναντι ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, μέσω του λεγόμενου «Πακέτου των Βουνών» που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο και ψηφίστηκε τον Μάρτιο με 73 ψήφους, προωθεί με ταχύτατους ρυθμούς ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το himara.gr ο νέος νόμος επιτρέπει σε όσους κατέχουν γη για 10 χρόνια, ακόμα και χωρίς επίσημο τίτλο, να γίνουν ιδιοκτήτες εφόσον τεκμηριώσουν την κατοχή τους με τρεις μάρτυρες ή δορυφορικές φωτογραφίες. Το μέτρο αφορά κυρίως ορεινές περιοχές όπου η γη είναι συνήθως κατανεμημένη «στο μιλητό» μεταξύ οικογενειών, χωρίς επίσημα έγγραφα ιδιοκτησίας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το νομικό κενό γύρω από τον όρο «κάτοχος» ανοίγει το δρόμο σε καταχρήσεις, ενώ η ευθύνη πιστοποίησης της ιδιοκτησίας ανατίθεται στους δημάρχους, δημιουργώντας περιθώρια αδιαφάνειας.

Επιπλέον, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είναι έντονες: ο Σάλι Μπερίσα κατηγορεί τον Ράμα για μεροληψία υπέρ του νότου, για προεκλογική εκστρατεία και για υπονόμευση του βορρά. Αναφέρει ότι προηγούμενες κυβερνητικές πολιτικές, όπως ο νόμος του 2012 που εξαιρούσε επενδύσεις στις ορεινές περιοχές από φόρους, είχαν λειτουργήσει χωρίς να καταπατηθεί γη, ενώ τώρα η ταχεία εφαρμογή του νέου πακέτου «σπέρνει μίσος και εμφύλιο».

Οι πυρκαγιές που κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα φέτος το καλοκαίρι εντάσσονται στο πλαίσιο των προβλημάτων διαχείρισης ακινήτων χωρίς πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Η απουσία επίσημης καταγραφής δημιουργεί εύφορο έδαφος για αμφισβητήσεις και οικονομική εκμετάλλευση από εταιρείες, οι οποίες μπορούν να αποκτήσουν κρατική γη για επενδύσεις όπως ορεινά θέρετρα, με μηδενικούς φόρους για δέκα χρόνια για τους πρώτους 500 επενδυτές.

Στο Θέθ, η ανεξέλεγκτη κυβερνητική παρέμβαση, με κατεδαφίσεις ξενώνων και κτιρίων, πλήττει την τοπική οικονομία και προκαλεί κοινωνική αναταραχή, καθώς οι κάτοικοι αισθάνονται ότι έχουν εξαπατηθεί. Οι ειδικοί και η αντιπολίτευση καλούν τους πολίτες να προσέχουν, να κάνουν προσφυγές όπου κινδυνεύει η περιουσία τους και να μην ακολουθήσουν τυφλά τις κυβερνητικές εντολές.

Συνολικά, η βιαστική προώθηση του «Πακέτου των Βουνών» προκαλεί έντονες αντιδράσεις λόγω νομικών ασαφειών, ελλείψεων διαφάνειας και φόβων ότι η γη θα περάσει σε στρατηγικούς επενδυτές χωρίς δίκαιη διαδικασία, ενώ εντείνει τις κοινωνικές εντάσεις στις παραδοσιακά ήσυχες ορεινές κοινότητες.