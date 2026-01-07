Ο πρωθυπουργός του Καναδά θα επισκεφθεί την Κίνα την επόμενη εβδομάδα

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνει, θα επισκεφθεί την Κίνα από τις 13 έως τις 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του την Τετάρτη. Η εν λόγω επίσκεψη θα είναι η πρώτη ενός Καναδού πρωθυπουργού από το 2017.

Ο Κάρνει προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές του Καναδά από την κύρια αγορά του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Καναδάς αντιμετωπίζει αβέβαιη εμπορική πολιτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της γεωργίας και της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με το γραφείο του Κάρνει. Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά.

Η Κίνα ανακοίνωσε προκαταρκτικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καναδικής ελαιοκράμβης τον Αύγουστο, ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση του Καναδά ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Κάρνει είχε συμφωνήσει να επισκεφθεί την Κίνα μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο.

Ο Κάρνει είχε προηγουμένως τονίσει την ανάγκη να ξαναρχίσει η ευρεία συνεργασία με την Κίνα μετά από χρόνια επιδείνωσης των σχέσεων.

Ο υπουργός Γεωργίας του Καναδά δήλωσε τον Νοέμβριο ότι το εβδομαδιαίο ταξίδι του στην Κίνα ήταν απόδειξη της έναρξης της βελτίωσης των διμερών σχέσεων, κάτι που χρειάζονταν απεγνωσμένα οι αγρότες και οι εξαγωγείς καναόλας του Καναδά.

