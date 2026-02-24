Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας - Ερευνάται για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Θόρμπιορν Γιάγκλαντ νοσηλεύεται στο νοσκοκομείο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση Έπσταϊν.
Former Norwegian Prime Minister Thorbjørn Jagland has been hospitalized after a suicide attempt
Λίγες μέρες νωρίτερα είχε ξεκινήσει έρευνα της νορβηγικής αστυνομίας για διαφθορά που συνδέεται με τα αρχεία Έπσταϊν και την έρευνα των ακινήτων του.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ και μέλη της οικογένειάς του φέρεται να πέρασαν τις διακοπές τους στις κατοικίες του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία και πρώην χρηματοδότη μεταξύ του 2011 και του 2018.
Norway’s former Prime Minister and ex-chairman of the Norwegian Nobel Committee Thorbjørn Jagland has reportedly been hospitalized after a suicide attempt.
