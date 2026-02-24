Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας - Ερευνάται για την υπόθεση Έπσταϊν
(AP Photo/Mikhail Metzel, File)
(AP Photo/Mikhail Metzel, File)

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας - Ερευνάται για την υπόθεση Έπσταϊν

24/02/2026 • 17:32
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
24/02/2026 • 17:32
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Θόρμπιορν Γιάγκλαντ νοσηλεύεται στο νοσκοκομείο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση Έπσταϊν.

Λίγες μέρες νωρίτερα είχε ξεκινήσει έρευνα της νορβηγικής αστυνομίας για διαφθορά που συνδέεται με τα αρχεία Έπσταϊν και την έρευνα των ακινήτων του.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ και μέλη της οικογένειάς του φέρεται να πέρασαν τις διακοπές τους στις κατοικίες του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία και πρώην χρηματοδότη μεταξύ του 2011 και του 2018.

ΘΟΡΜΠΙΟΡΝ ΓΙΑΓΚΛΑΝΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ