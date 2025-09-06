Ο ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα αντοχής: Από τη μία η Μόσχα εξετάζει την αποδυνάμωση του ουκρανικού στρατού και από την άλλη το Κίεβο βλέπει τη ρωσική οικονομία να διολισθαίνει.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, το πρόβλημα για την πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ για ειρήνη είναι ότι ο Πούτιν στοιχηματίζει πως η «κλεψύδρα» της Ουκρανίας θα αδειάσει πρώτη, επιτρέποντάς του να επιβάλει όρους νικητή και να κερδίσει μια θέση στην ιστορία της Ρωσίας δίπλα στους κατακτητικούς τσάρους.

Γι’ αυτό ο Ρώσος πρόεδρος έχει για μήνες αποφύγει τις προτάσεις του Τραμπ για πάγωμα των μαχών με έναν εδαφικό συμβιβασμό που οι ΗΠΑ θεωρούσαν ελκυστικό για τη Μόσχα.

Αυτό που λείπει, σύμφωνα με πολλούς πολιτικούς και αναλυτές που επικρίνουν την προσέγγιση του Τραμπ στη διαπραγμάτευση ειρήνης, είναι μια συντονισμένη στρατηγική ΗΠΑ-Ευρώπης για να συντομεύσει η κλεψύδρα της Ρωσίας και να αλλάξει τον υπολογισμό του Πούτιν, γιατί με τις τρέχουσες προοπτικές, μπορεί να κερδίσει το στοίχημά του.

Η ρωσική οικονομία αναπτύχθηκε δυναμικά το 2023 και το 2024, παρά τις δυτικές κυρώσεις, χάρη στις εξαγωγές ενέργειας και τη δημοσιονομική τόνωση από τις βαριές στρατιωτικές δαπάνες.

Όμως, οι πιέσεις και οι ελλείψεις αυξάνονται, η ανάπτυξη επιβραδύνεται, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώνονται δραστικά και το έλλειμμα του κράτους αυξάνεται.

«Τα προβλήματα γίνονται εμφανή, αλλά η ρωσική οικονομία δεν πρόκειται να χτυπήσει τείχος σύντομα», δήλωσε ο Alexander Gabuev, διευθυντής του Carnegie Russia Eurasia Center.

Ακόμα και με τις χειρότερες προοπτικές, η οικονομία μπορεί να στηρίξει τον ρωσικό πόλεμο για τουλάχιστον άλλους 18 έως 24 μήνες πριν τα προβλήματα γίνουν σοβαρά, πρόσθεσε.

Από την άλλη, με βάση την τρέχουσα πορεία στο πεδίο της μάχης, άλλα δύο ή τρία χρόνια πολέμου θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους υπερασπιστές της Ουκρανίας στα όρια της κατάρρευσης.

Παρότι η μεγάλη ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία την άνοιξη και το καλοκαίρι απέφερε μόνο λίγα εδαφικά κέρδη, η αδιάκοπη φθορά σε ανθρώπινο δυναμικό βαραίνει τον ουκρανικό στρατό.