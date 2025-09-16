Ο Πούτιν παρακολουθεί τις κοινές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας με στρατιωτική στολή (pics&vids)

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετέβη την Τρίτη στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ προκειμένου να παρακολουθήσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, φορώντας στρατιωτική στολή, ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και τον αναπληρωτή του.

🇺🇦🇷🇺‼️🚨 BREAKING! Putin signals escalation in the war!



Putin dressed up in military uniform, which is incredibly rare and signals that he wants to solve the war militarily.



No more of these negotiation, capitulation of Ukraine is now the aim!? pic.twitter.com/IV3bpaLB5Z — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 16, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ασκήσεις με την κωδική ονομασία Zapad («Δύση») έχουν στόχο την εκπαίδευση σε πτυχές άμυνας του «ενιαίου κράτους» Ρωσίας και Λευκορωσίας.

Russian President Putin speaking to the military representatives from other countries, who arrived to observe the ongoing "Zapad-2025" strategic exercise in Russia and Belarus. https://t.co/gstuRbCC8J pic.twitter.com/PJ4uDthxP1 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 16, 2025

Όπως αναμεταδίδει το πρακτορείο RIA, o Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι κοινές ασκήσεις Zapad περιλάμβαναν συνολικά 50.000 στρατιώτες σε ρωσικά εδάφη και 7.000 σε λευκορωσικά.

🇷🇺 Putin in military uniform appeared at the "anti-NATO" strategic exercises "Zapad-2025"



▪️The President visited the training ground, where he observed the active phase of the joint strategic exercise "Zapad-2025".

▪️The exercise is being held from September 12 to 16 in Russia… pic.twitter.com/kZT3JDGZpe — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) September 16, 2025

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι τα γυμνάσια παρακολούθησαν Αμερικανοί στρατιωιτκοί

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας τη Δευτέρα, αποδεχόμενοι πρόσκληση για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Τη Δευτέρα, το Reuters και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία φωτογράφισαν στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Λευκορωσία να παρακολουθούν τις ασκήσεις «Zapad-2025» μαζί με παρατηρητές από άλλες χώρες.

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μινσκ της Λευκορωσίας έλαβε πρόσκληση για τον Στρατιωτικό Ακόλουθο των ΗΠΑ να παρακολουθήσει τη στρατιωτική άσκηση ZAPAD-2025 στη Λευκορωσία στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV) και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση υπό το πρίσμα των πρόσφατων παραγωγικών διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.