Ο Πούτιν παρακολουθεί τις κοινές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας με στρατιωτική στολή (pics&vids)
Screen Grab / @WADailyNews via X
Screen Grab / @WADailyNews via X

16/09/2025 • 19:06 / Τελευταία Ενημέρωση: 20:02
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετέβη την Τρίτη στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ προκειμένου να παρακολουθήσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, φορώντας στρατιωτική στολή, ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και τον αναπληρωτή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ασκήσεις με την κωδική ονομασία Zapad («Δύση») έχουν στόχο την εκπαίδευση σε πτυχές άμυνας του «ενιαίου κράτους» Ρωσίας και Λευκορωσίας.

Όπως αναμεταδίδει το πρακτορείο RIA, o Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι κοινές ασκήσεις Zapad περιλάμβαναν συνολικά 50.000 στρατιώτες σε ρωσικά εδάφη και 7.000 σε λευκορωσικά.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι τα γυμνάσια παρακολούθησαν Αμερικανοί στρατιωιτκοί

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας τη Δευτέρα, αποδεχόμενοι πρόσκληση για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Τη Δευτέρα, το Reuters και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία φωτογράφισαν στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Λευκορωσία να παρακολουθούν τις ασκήσεις «Zapad-2025» μαζί με παρατηρητές από άλλες χώρες.

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μινσκ της Λευκορωσίας έλαβε πρόσκληση για τον Στρατιωτικό Ακόλουθο των ΗΠΑ να παρακολουθήσει τη στρατιωτική άσκηση ZAPAD-2025 στη Λευκορωσία στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV) και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση υπό το πρίσμα των πρόσφατων παραγωγικών διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

