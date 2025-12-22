Ο Πούτιν έχει πειστεί ότι σύντομα θα κερδίσει τον πόλεμο
Η επιμονή του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να απορρίπτει τους ευνοϊκούς όρους που προτείνει η αμερικανική πλευρά και να αρνείται να υπογράψει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, οφείλεται στο γεγονός ότι οι στρατηγοί του τον πείθουν ότι θα κερδίσει σύντομα τον πόλεμο. Ενδεχομένως να παρέχουν ψευδείς πληροφορίες: υπερβάλλουν για τις απώλειες της Ουκρανίας, μεγαλοποιούν τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα της Ρωσίας και υποβαθμίζουν τις τακτικές αποτυχίες.

Στο μεταξύ, η πρόσφατη δολοφονία του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, έξω από συγκρότημα κατοικιών σε απόσταση μόλις 16 χιλιομέτρων από το Κρεμλίνο, αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό μιας σειράς επιθέσεων κατά υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων. Ο Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης του γενικού επιτελείου, είχε προηγουμένως υπηρετήσει στην Τσετσενία και τη Συρία και προετοίμαζε τις δυνάμεις για μελλοντική ανάπτυξη.

Μόσχα: Το Κίεβο πιθανώς ευθύνεται για την δολοφονία του αντιστράτηγου

Παρότι δεν έχει αναληφθεί άμεσα ευθύνη για τη δολοφονία, η Μόσχα θεωρεί πιθανό υπεύθυνο το Κίεβο, το οποίο έχει στο παρελθόν εκτελέσει παρόμοιες επιθέσεις, σημειώνει το SkyNews. Παράδειγμα αποτελεί η δολοφονία του υποστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ πέρυσι, από την οποία η Ουκρανία είχε αναλάβει την ευθύνη, καθώς και η εξόντωση του υποστράτηγου Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ και άλλων υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών μέσω εκρήξεων αυτοκινήτων.

Η χρονική στιγμή της επίθεσης στον Σαρβάροφ δεν φαίνεται τυχαία. Έρχεται αμέσως μετά τις πρόσφατες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μαϊάμι μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, όπου ο Κιρίλ Ντμίτριεφ συναντήθηκε με στελέχη της αμερικανικής πλευράς. Ειδικοί εκτιμούν ότι η Ουκρανία ενδέχεται να επιχειρεί να υπονομεύσει τη ρητορική της Μόσχας και να ασκήσει πίεση στις διαπραγματεύσεις, φέρνοντας τον πόλεμο πιο κοντά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

