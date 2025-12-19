Ο Πούτιν δηλώνει ότι θα εξετάσει την υπόθεση του Γάλλου Λοράν Βινατιέ, που είναι φυλακισμένος στη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα εξετάσει την υπόθεση του Γάλλου ερευνητή Λοράν Βινατιέ, που είναι φυλακισμένος στη Ρωσία από τον Ιούνιο του 2024 και μπορεί να δικαστεί για «κατασκοπεία».

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, ο Πούτιν δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για την υπόθεση αυτή και πρώτη φορά ακούει να μιλούν γι αυτή.

«Σας υπόσχομαι ότι θα το κοιτάξω. Και εάν υπάρχει και η παραμικρή πιθανότητα να επιλυθεί το θέμα αυτό θετικά, εάν ο ρωσικός νόμος το επιτρέπει, εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια».

«Ελπίζουμε σε μια θετική έκβαση της κατάστασης για τον Λοράν Βινατιέ», σχολίασε την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γάλλος δικηγόρος του Φρεντερίκ Μπελό. «Ελπίζουμε ότι ο φάκελός του θα εξεταστεί στο υψηλότερο επίπεδο και ότι (ο Λοράν) θα μπορεί να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του για την υπεράσπισή του κατά της κατηγορίας της κατασκοπείας που έχει διατυπωθεί σε βάρος του», δήλωσε.

Και ο δικηγόρος καταλήγει: «Υπολογίζουμε στην υποστήριξη της γαλλικής διπλωματίας και σε έναν χρήσιμο διάλογο μεταξύ των δύο χωρών προς το συμφέρον του Λοράν».

Ο Λοράν Βινατιέ καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 σε φυλάκιση τριών ετών γιατί δεν είχε εγγραφεί ως «ξένος πράκτορας» ενώ συγκέντρωνε «στρατιωτικές πληροφορίες» που μπορούσαν να «χρησιμοποιηθούν κατά της ασφάλειας» της Ρωσίας.

Ο ενδιαφερόμενος παραδέχτηκε τα γεγονότα, αλλά δήλωσε ότι είχε άγνοια.

Τον Αύγουστο, ο Βινατιέ είχε εμφανιστεί ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου για κατηγορίες περί «κατασκοπείας» οι οποίες, εάν επιβεβαιωθούν, κινδυνεύουν να αυξήσουν σημαντικά την ποινή του.

Η έρευνα παρατάθηκε και μπορεί να διεξαχθεί μια νέα δίκη για κατασκοπεία στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον Γάλλο δικηγόρο του.

Ο Λοράν Βινατιέ είχε δηλώσει τον Αύγουστο δεν περιμένει "τίποτε καλό, τίποτα θετικό", αφότου έμαθε αυτές τις νέες κατηγορίες.

Ο 49χρονος ερευνητής, ειδικός του μετασοβιετικού χώρου, ήταν εργαζόμενος του Κέντρου για τον ανθρωπιστικό διάλογο, μια ελβετική ΜΚΟ που έχει ρόλο μεσολαβητή σε συγκρούσεις, εκτός των επίσημων διπλωματικών διαύλων, κυρίως σε σχέση με την Ουκρανία.

Το Παρίσι απαίτησε από τη Μόσχα την απελευθέρωση του Γάλλου πολίτη, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι επιδιώκει να παίρνει ομήρους Δυτικούς πολίτες, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι στο χαμηλότερο σημείο τους.