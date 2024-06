Ο Πούτιν απειλεί τη Νότια Κορέα: «Μην κάνετε το μεγάλο λάθος με την Ουκρανία»

Μετά την απόφαση της Νότιας Κορέας να επανεξετάσει την απευθείας χορήγηση όπλων στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε μήνυμα προειδοποιώντας τη Σεούλ να μην «κάνει το μεγάλο λάθος», δηλαδή να μην προμηθεύσει με όπλα την Ουκρανία.

Τα σχόλια του Πούτιν έγιναν αφότου η Νότια Κορέα υπογράμμισε ότι μία νέα συμφωνία ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Μόσχα θα ήταν παράλογη και θα μπορούσε να την οδηγήσει στην επανεξέταση του θέματος της αποστολής οπλικών συστημάτων στο Κίεβο.

Ο Πούτιν από την πλευρά του τόνισε ότι η Σεούλ δεν έχει τίποτα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί όσον αφορά στο αμυντικό πακέτο με την Πιονγιάνγκ.

Putin threatens South Korea



"If South Korea supplies weapons to Ukraine, they won't like the answer, I hope they won't do it." pic.twitter.com/kgLY9xfkxY