Τις τελευταίες εβδομάδες, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εξαπολύσει μια σειρά από αεροπορικές επιδρομές εναντίον λαθρεμπόρων ναρκωτικών, όπως ισχυρίζεται, στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική.

Όμως ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εισροή ναρκωτικών στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Γερμανό Επίτροπο Ναρκωτικών και Εθισμών, Χέντρικ Στρέεκ.

«Μια αυστηρότερη καταστολή των καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ είναι απίθανο να βελτιώσει την κατάσταση στην Ευρώπη - το αντίθετο μάλιστα: Η εμπειρία δείχνει ότι τα εγκληματικά δίκτυα αντιδρούν με παρακάμψεις, νέες χώρες διέλευσης και συχνά με ακόμη πιο ισχυρές «υποκατάστατες ουσίες», δήλωσε ο κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα BILD.

«Αυτός ο πόλεμος μπορεί να επιφέρει πιθανές μετατοπίσεις των θαλάσσιων και χερσαίων οδών διακίνησης, καθώς και αύξηση της ψηφιακής διανομής. Έχουμε ήδη εξαιρετικά δυναμικές δομές οργανωμένου εγκλήματος – ειδικά στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

Ο Στρέεκ, ο οποίος πιέζει για μερική άρση της νομιμοποίησης της κάνναβης στη Γερμανία, περιέγραψε την κατάσταση με τα ναρκωτικά στη χώρα του ως μια «επικείμενη» κρίση.

Προειδοποίησε ότι οι τιμές της κοκαΐνης μειώνονται, οι καταναλωτές γίνονται νεότεροι και οι θάνατοι που σχετίζονται με τα ναρκωτικά μεταξύ ατόμων κάτω των 30 ετών θα αυξηθούν δραματικά.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναρκωτικών της ΕΕ, η διαθεσιμότητα κοκαΐνης συνεχίζει να αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Το 2023, για έβδομο συνεχόμενο έτος, οι χώρες μέλη της ΕΕ ανέφεραν ρεκόρ ποσοτήτων κοκαΐνης που κατασχέθηκαν.