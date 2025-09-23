Ο πατέρας του Ίλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και των θετών παιδιών του

Ο Έρολ Μασκ, ο 79χρονος πατέρας του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε από τα παιδιά του και τα θετά του παιδιά από το 1993, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Τρίτη, το οποίο αναδημοσιεύεται στον Guardian.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι αυτοί οι ισχυρισμοί θα μπορούσαν να εξηγούν γιατί ο Ίλον Μασκ, ο οποίος διετέλεσε προσωρινά σύμβουλος στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, σπάνια αναφέρεται στον πατέρα του, ενώ μέλη της οικογένειάς του έχουν ζητήσει βοήθεια, γεγονός που τον έχει οδηγήσει να παρεμβαίνει περιστασιακά.

Ο Έρολ Μασκ απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη τους ισχυρισμούς που ανέφεραν οι Times, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς». Σε δήλωση προς τον Guardian, έδωσε μια λίστα απαντήσεων σε ερωτήματα των Times, μεταξύ των οποίων φράσεις όπως «αυτό είναι ανοησία» και «αυτό είναι απόλυτη ανοησία».

Επικαλούμενοι προσωπικές επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, οι Times ανέφεραν ότι ο Έρολ Μασκ, ο οποίος έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά παιδιά και υπήρξε παντρεμένος με τρεις γυναίκες, «διατηρεί ισχυρό έλεγχο σε μεγάλο μέρος της οικογένειας».

Με βάση δικαστικά αρχεία, προσωπική αλληλογραφία, καταθέσεις κοινωνικών λειτουργών και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, η πρώτη καταγγελία κατά του Έρολ Μασκ χρονολογείται στο 1993, όταν η τετράχρονη θετή κόρη του αποκάλυψε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο σπίτι της οικογένειας.

Τρεις ξεχωριστές έρευνες από τις αρχές επιβολής του νόμου ξεκίνησαν, σύμφωνα με αστυνομικά και δικαστικά αρχεία και μαρτυρίες μελών της οικογένειας. Δύο από τις έρευνες έκλεισαν χωρίς καμία ενέργεια, ενώ η έκβαση της τρίτης δεν είναι σαφής.

«Δεν υπήρχαν στοιχεία επειδή αυτό είναι ανοησία», δήλωσε ο Έρολ Μασκ στους Times, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές ψευδείς. Κατηγόρησε μέλη της οικογένειας ότι «έβαζαν τα παιδιά να λένε ψευδή πράγματα» και ότι προσπαθούσαν να εκβιάσουν τον Ίλον, τον μεγαλύτερο γιο του.