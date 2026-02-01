Ο Πάπας Λέων καλεί ΗΠΑ και Κούβα σε «ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο»

Ο Πάπας Λέων δήλωσε την Κυριακή ότι ανησυχεί βαθιά για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας και κάλεσε σε «ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο» ώστε να αποτραπεί η βία και περαιτέρω δεινά για τον κουβανικό λαό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές από χώρες που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο, εντείνοντας την πίεση προς τον μακροχρόνιο αντίπαλο της Ουάσιγκτον, μετά την απομάκρυνση στις αρχές Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, βασικού συμμάχου της Κούβας.

Ο Τραμπ είπε ότι η απειλή επιβολής δασμών ήταν αναγκαία για την προστασία της «εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από τις κακόβουλες ενέργειες και πολιτικές του κουβανικού καθεστώτος».

Ο Πάπας Λέων ανέφερε ότι έλαβε αναφορές «με μεγάλη ανησυχία» για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμμερίστηκε τους Κουβανούς επισκόπους «καλώντας τους υπεύθυνους να προωθήσουν ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο ώστε να αποφευχθεί η βία και περαιτέρω ταλαιπωρία για τον κουβανικό λαό», σε δηλώσεις του μετά την εβδομαδιαία προσευχή του Αγγέλου.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ προέβλεψε ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει αρκετά σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, άλλοτε ο βασικός προμηθευτής πετρελαίου του νησιού, δεν είχε στείλει πρόσφατα πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κήρυξε «διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε απάντηση στην προειδοποίηση των ΗΠΑ για τους δασμούς, την οποία χαρακτήρισε «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή».

Το Σάββατο, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς την Κούβα να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν χρειάζεται να εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε στους δημοσιογράφους επιβαίνοντας στο Air Force One καθ’ οδόν προς τη Φλόριντα.