Ο Οργανισμός του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μειώσει τις δαπάνες κατά 1/5

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σχεδιάζει να μειώσει τον προϋπολογισμό του κατά σχεδόν ένα πέμπτο το επόμενο έτος λόγω «οικονομικών περιορισμών», ακόμη και αν ο πόλεμος στο Σουδάν και άλλες κρίσεις προκαλούν αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, όπως δείχνει ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του.

Τα παραπάνω αναφέρει το Reuters, κατά το οποίο, η υπηρεσία UNHCR σχεδιάζει επίσης να κλείσει το γραφείο της στη Νότια Αφρική και να καταργήσει σχεδόν 4.000 θέσεις εργασίας, καθώς οι περικοπές την αφήνουν με 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια να δαπανήσει το 2026, από 10,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τους περιορισμούς. Οι οργανώσεις αρωγής έχουν κλονιστεί από τις περικοπές χρηματοδότησης από μεγάλους δωρητές, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν δώσει προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες λόγω των αυξανόμενων φόβων για τη Ρωσία.

Ο οργανισμός με έδρα τη Γενεύη αναμένει ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων και απάτριδων ατόμων θα αυξηθεί το επόμενο έτος σε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ 136 εκατομμυρίων, από 129,9 εκατομμύρια το 2024.

Το κλείσιμο του γραφείου στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, Πρετόρια, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου και τα γραφεία στην Ανατολική και Δυτική Αφρική θα απορροφήσουν τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Νότια Αφρική φιλοξενεί πρόσφυγες που φεύγουν από τις συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και εκτοπισμένους από την εξέγερση στο βόρειο Μοζαμβίκη. Σύμφωνα με το έγγραφο, το περιφερειακό γραφείο απασχολούσε 72 υπαλλήλους και κάλυπτε 16 χώρες.

«Έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τις επιπτώσεις της μείωσης της χρηματοδότησης σε διάφορες δραστηριότητες», δήλωσε η Duniya Aslam Khan, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη Νότια Αφρική.

«Αν παρέχαμε οικονομική βοήθεια, αυτή έχει μειωθεί. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης έχουν επηρεαστεί. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν επηρεαστεί. Η επισιτιστική βοήθεια έχει επηρεαστεί».

Το κλείσιμο του περιφερειακού γραφείου θεωρήθηκε η καλύτερη επιλογή για τη μείωση του κόστους και τη διατήρηση μιας ισχυρής παρουσίας στο πεδίο, δήλωσε η Khan.

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ιστορικά ο μεγαλύτερος δωρητής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο προηγουμένως βασιζόταν στις ΗΠΑ για σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού του, έκλεισε επίσης το γραφείο του στη Νότια Αφρική, επικαλούμενο περιορισμούς στη χρηματοδότηση νωρίτερα φέτος.