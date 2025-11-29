Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία για την αποκατάσταση σχεδόν 800 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακά κονδύλια που είχε παρακρατήσει από το Northwestern University και για τον τερματισμό των κυβερνητικών ερευνών σχετικά με το πανεπιστήμιο, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή το πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το ιδιωτικό ερευνητικό πανεπιστήμιο της περιοχής του Σικάγου θα καταβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ 75 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα τριών ετών για να διευθετήσει τις καταγγελίες που υπέβαλε η κυβέρνηση σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής του πανεπιστημίου, τις πολιτικές για τα τρανσέξουαλ άτομα και τον χειρισμό του αντισημιτισμού στον πανεπιστημιακό χώρο, ανέφεραν οι δύο πλευρές.

Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, η πληρωμή δεν αποτελεί παραδοχή παράβασης «αλλά απλώς έναν όρο της συμφωνίας», δήλωσε ο πρόεδρος του Northwestern, Χένρι Μπίενεν, σε μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο προκάτοχος του Μπιένεν, Μάικλ Σιλ, παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων με την κυβέρνηση Τραμπ, μετά από τριετή θητεία.

Το Northwestern συμφώνησε επίσης να συστήσει μια επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου για να διασφαλίσει την τήρηση της συμφωνίας, με το πανεπιστήμιο να υποχρεούται να πιστοποιεί τη συμμόρφωση σε τριμηνιαία βάση.



Ωστόσο, ο Μπιένεν δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο διατήρησε την πλήρη ακαδημαϊκή ελευθερία και αυτονομία του ως αυτοδιοικούμενο ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της πρόσληψης καθηγητών, των αποφάσεων εισαγωγής, του προγράμματος σπουδών και «του περιεχομένου των ακαδημαϊκών ομιλιών και της έρευνας».

Σε αντάλλαγμα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «θα κλείσει τις εκκρεμείς έρευνες και θα αντιμετωπίσει το Northwestern ως επιλέξιμο για μελλοντικές επιχορηγήσεις, συμβάσεις και βραβεία», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ξεχωριστή δήλωση.

Όσον αφορά τα 790 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά κονδύλια για έρευνα που δέσμευσε η κυβέρνηση του Τραμπ τον Απρίλιο, ο Μπίενεν δήλωσε ότι αναμένει τα κονδύλια αυτά «να ξαναρχίσουν να ρέουν εντός των επόμενων ημερών» και να αποκατασταθούν πλήρως εντός ενός μήνα.

Η δέσμευση επιβλήθηκε μετά την κατηγορία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο πανεπιστημιακό campus κατά του πολέμου στη Γάζα.

Η διοίκηση ξεκίνησε επίσης έρευνα για το αν το πανεπιστήμιο εφάρμοζε παράνομα φυλετικές προτιμήσεις στις πολιτικές εισαγωγής φοιτητών και αψηφούσε τις πολιτικές του Τραμπ που περιορίζουν τη συμμετοχή τρανσέξουαλ αθλητών σε γυναικείες αθλητικές δραστηριότητες.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, χαιρέτισε τη συμφωνία ως «άλλη μια νίκη στον αγώνα της κυβέρνησης Τραμπ για να διασφαλίσει ότι τα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα προστατεύουν τους εβραίους φοιτητές και δίνουν προτεραιότητα στην αξία».

Ο Μπίενεν δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο ήδη συμμορφωνόταν με τον ομοσπονδιακό νόμο και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπως αντανακλάται στους συμφωνηθέντες όρους του διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων εισαγωγής βάσει αξίας και των κανόνων κατά των διακρίσεων.

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού

Για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, το Northwestern ανέφερε διάφορες πρωτοβουλίες - νέες απαιτήσεις κατάρτισης, διευρυμένα συστήματα αναφοράς και μεγαλύτερη υποστήριξη για τους εβραίους φοιτητές - που, όπως είπε, εφαρμόστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί με τους τελευταίους κανόνες εκπαίδευσης του Τίτλου IX που απαιτούν «ασφαλείς και δίκαιες ευκαιρίες» για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης σε χώρους για ένα μόνο φύλο για κάθε γυναίκα που το ζητά, καθώς και αθλημάτων, αποδυτηρίων και ντους αποκλειστικά για γυναίκες.

Ταυτόχρονα, η συμφωνία δεν επιβάλλει νέους περιορισμούς στην κοινότητα των τρανσέξουαλ του πανεπιστημίου, με τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν πώς θα αυτοπροσδιορίζονται και τα αντωνυμικά που θα χρησιμοποιούν, ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Το Northwestern ήταν ένα από τα πολλά πανεπιστήμια των οποίων η χρηματοδότηση έχει περικοπεί ή απειληθεί με περικοπή από τον Τραμπ, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης με στόχο να υποτάξει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις πολιτικές της κυβέρνησής του.