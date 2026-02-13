Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, αναμένεται να έχει συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη στο άμεσο μέλλον, δήλωσε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Η πηγή τόνισε ότι ο Ντμίτριεφ, ο οποίος ηγείται από ρωσικής πλευράς της ομάδας εργασίας Ρωσίας-ΗΠΑ για οικονομικές υποθέσεις, δεν θα συμμετάσχει ωστόσο στην επίσημη ρωσική αντιπροσωπεία που πρόκειται να λάβει μέρος στις τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας για τη διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη (17 και 18 Φεβρουαρίου) στη Γενεύη.

Της ρωσικής αποστολής θα ηγείται ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε πολλούς γύρους συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.