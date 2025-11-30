Times of Israel

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε επίσημο αίτημα για χάρη στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία.

«Το Γραφείο του Προέδρου έχει επίγνωση πως πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αίτημα, που φέρει σημαντικές συνέπειες. Αφού λάβει όλες τις σχετικές απόψεις, ο Πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα», ανέφερε το γραφείο του Χέρτσογκ.

Σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά την υποβολή του αιτήματός του για χάρη στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι είναι προς το εθνικό συμφέρον του Ισραήλ να τερματιστεί η εξαετής δίκη διαφθοράς του.

מסר חשוב ממני אליכם >> pic.twitter.com/EwUc8361DJ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 30, 2025

«Έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από τότε που ξεκίνησαν οι έρευνες εναντίον μου», λέει ο Νετανιάχου. «Η δίκη σε αυτές τις υποθέσεις συνεχίζεται σχεδόν έξι χρόνια και αναμένεται να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια».

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι «σοβαρά εγκλήματα» διαπράχθηκαν κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της υπόθεσης εναντίον του, και τονίζει ότι το προσωπικό του συμφέρον παραμένει να δει τη νομική διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι να απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες.

«Αλλά η πραγματικότητα της ασφάλειας και της διπλωματίας - το εθνικό συμφέρον - απαιτούν κάτι διαφορετικό», λέει ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και, παράλληλα, μεγάλες ευκαιρίες. Για να αποκρούσουμε τις απειλές και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, απαιτείται εθνική ενότητα», υποστηρίζει, λέγοντας ότι η συνέχιση της δίκης «μας ξεσκίζει από μέσα. Τροφοδοτεί διχασμούς και βαθαίνει ρήγματα. Είμαι βέβαιος, όπως και πολλοί άλλοι στη χώρα, ότι ένας άμεσος τερματισμός της δίκης θα βοηθούσε σημαντικά στην αποκλιμάκωση και στην προώθηση μιας ευρείας συμφιλίωσης - κάτι που η χώρα μας χρειάζεται απεγνωσμένα».

Λέει ότι αποφάσισε να προχωρήσει με το αίτημα επειδή πρόσφατα υποχρεώθηκε από τους δικαστές να καταθέτει τρεις φορές την εβδομάδα.

Η πρόσφατη επιστολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Χέρτσογκ, με την οποία ζητούσε χάρη, αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα, λέει ο Νετανιάχου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε έναν άμεσο τερματισμό της δίκης ώστε, μαζί του, να μπορέσω να προωθήσω ακόμη πιο δυναμικά τα ζωτικά συμφέροντα που μοιράζονται το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο που μπορεί να μην ξαναπαρουσιαστεί ποτέ», λέει.

«Έχω εκλεγεί ξανά και ξανά σε δημοκρατικές εκλογές και έχω λάβει την εμπιστοσύνη σας να συνεχίσω να υπηρετώ ως πρωθυπουργός του Ισραήλ», λέει, «πρωτίστως για να εκπληρώσω αυτούς τους ιστορικούς στόχους. Για αυτούς τους λόγους, οι δικηγόροι μου υπέβαλαν σήμερα ένα αίτημα για χάρη στον πρόεδρο. Αναμένω ότι όλοι όσοι έχουν το καλό της χώρας κατά νου θα στηρίξουν αυτό το βήμα».