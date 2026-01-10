Ο Νετανιάχου θέλει να μειώσει την στρατιωτική εξάρτηση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ότι ελπίζει να «μειώσει σταδιακά» την εξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια την επόμενη δεκαετία.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να εξαρτάται από ξένη στρατιωτική βοήθεια, αλλά δεν έχει καθορίσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε το Ισραήλ θα είναι πλήρως ανεξάρτητο από τις ΗΠΑ.

«Θέλω να μειώσω τη στρατιωτική βοήθεια μέσα στην επόμενη δεκαετία», δήλωσε ο Νετανιάχου στο Economist. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει μείωση «μέχρι το μηδέν», απάντησε «Ναι».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, του είπε ότι το Ισραήλ εκτιμά «πολύ βαθιά» «τη στρατιωτική βοήθεια που μας έχει προσφέρει η Αμερική όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και εδώ έχουμε ωριμάσει και έχουμε αναπτύξει απίστευτες ικανότητες».

Τον Δεκέμβριο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια σέκελ (110 δισεκατομμύρια δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή του από άλλες χώρες.

Το 2016, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τα 10 χρόνια έως τον Σεπτέμβριο του 2028, το οποίο προβλέπει 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και 5 δισεκατομμύρια δολάρια για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Οι εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού του Ισραήλ αυξήθηκαν κατά 13% πέρυσι, με την υπογραφή σημαντικών συμβολαίων για ισραηλινή αμυντική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων πολυεπίπεδων συστημάτων αεροπορικής άμυνας.