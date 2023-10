Νετανιάχου: Αν η Χεζμπολάχ εισέλθει πλήρως στον πόλεμο θα φέρει την καταστροφή στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα την Χεζμπολάχ κατά του ανοίγματος ενός δεύτερου πολεμικού μετώπου με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι αν αυτό συμβεί, θα επιφέρει ισραηλινές επιδρομές ως αντίποινα με «ασύλληπτο» μέγεθος, που θα προκαλέσουν «καταστροφή» στον Λίβανο.

עם הלוחמים שלנו בגבול הצפון.

שיהיה ברור: אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. pic.twitter.com/f16tJejTKy — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 22, 2023

Σε ένα επίσημο αντίγραφο της ενημέρωσης που έκανε ο Νετανιάχου σε άντρες των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ο ίδιος τόνισε: «Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν η Χεζμπολάχ θα αποφασίσει να εισέλθει πλήρως στον πόλεμο της Γάζας».

Ο πόλεμος αυτός άρχισε μετά από μία καταστροφική συνοριακή επίθεση που έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ενώ είναι ζήτημα “ζωής ή θανάτου” για το Ισραήλ, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

⚡️Urgent | Netanyahu: If #Hezbollah enters the war, it will lead to unimaginable destruction for the party and #Lebanon



⚡️Urgent | Netanyahu's office: The Prime Minister is not yet sure of #Hezbollah's intention to enter the war — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 22, 2023

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ δήλωσε στην Daily Mail πως η χώρα του θα επιτεθεί στο Ιράν εάν η λιβανέζικη Χεζμπολάχ εμπλακεί στον πόλεμο.

Συγκεκριμένα, ο Νιρ Μπαρκάτ είπε πως «οι Αγιατολάχ του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν η Χεζμπολάχ, η ομάδα που στηρίζει στον Λίβανο η Τεχεράνη, επιτεθεί στο Ισραήλ».

Νέες επιδρομές της Ισραηλινής αεροπορίας σε θέσεις της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον θέσης της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ως απάντηση στις επιθέσεις με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ νωρίτερα την Κυριακή.

Το IDF προσθέτει ότι δύο ακόμη πύραυλοι εκτοξεύτηκαν την τελευταία ώρα στο βόρειο Ισραήλ.

Ο στρατός λέει ότι απαντά με βομβαρδισμό πυροβολικού κατά της πηγής του πυραύλου.

The Israel Defense Forces announced the elimination of Ali Qadi, commander of the Palestinian "Nukhba" special forces unit. pic.twitter.com/TaOvRBZNtf — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2023

Χτυπήματα σε πυρήνα της Χεζμπολάχ

Υπενθυμίζεται πως οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με drone σε έναν ακόμα τρομοκρατικό πυρήνα στο νότιο Λίβανο, ο οποίος ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει αντιαρματικό πύραυλο εναντίον του οικισμού Ζαρίτ στο βόρειο Ισραήλ.

Πρόκειται για τον τρίτο τρομοκρατικό πυρήνα που εξουδετέρωσε ο ισραηλινός στρατός την Κυριακή, καθώς οι επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ με πυραύλους και ρουκέτες συνεχίζονται.

Οι IDF δημοσίευσαν οπτικό υλικό από την επίθεση.