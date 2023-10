Λίβανος: Νέες επιδρομές της Ισραηλινής αεροπορίας σε θέσεις της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον θέσης της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ως απάντηση στις επιθέσεις με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ νωρίτερα την Κυριακή.

Το IDF προσθέτει ότι δύο ακόμη πύραυλοι εκτοξεύτηκαν την τελευταία ώρα στο βόρειο Ισραήλ.

Ο στρατός λέει ότι απαντά με βομβαρδισμό πυροβολικού κατά της πηγής του πυραύλου.

The Israel Defense Forces announced the elimination of Ali Qadi, commander of the Palestinian "Nukhba" special forces unit. pic.twitter.com/TaOvRBZNtf

Χτυπήματα σε πυρήνα της Χεζμπολάχ

Υπενθυμίζεται πως οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με drone σε έναν ακόμα τρομοκρατικό πυρήνα στο νότιο Λίβανο, ο οποίος ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει αντιαρματικό πύραυλο εναντίον του οικισμού Ζαρίτ στο βόρειο Ισραήλ.

Πρόκειται για τον τρίτο τρομοκρατικό πυρήνα που εξουδετέρωσε ο ισραηλινός στρατός την Κυριακή, καθώς οι επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ με πυραύλους και ρουκέτες συνεχίζονται.

Οι IDF δημοσίευσαν οπτικό υλικό από την επίθεση.

IDF says it has carried out a drone strike against another cell in southern Lebanon, preparing to carry out an anti-tank guided missile attack against the northern community of Zar'it. pic.twitter.com/MgWsqrUvOh