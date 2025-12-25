Ο Μπολσονάρου υποστηρίζει τον γιο του για την προεδρία της Βραζιλίας

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, υποστήριξε την εκστρατεία του γιου του για τις προεδρικές εκλογές του 2026 την Πέμπτη, ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής για ακόμη μία χειρουργική επέμβαση που τον ταλαιπωρεί από τότε που δέχτηκε μαχαιριά πριν από επτά χρόνια.

Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, 44 ετών, δήλωσε ότι θέλει να εδραιώσει την συντηρητική κληρονομιά του πατέρα του στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, όπου θα προσπαθήσει να ανατρέψει τον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

«Με τη δέσμευση να μην επιτρέψω να σιγήσει η λαϊκή βούληση, αποφασίζω να ορίσω τον Φλάβιο Μπολσονάρου ως προ-υποψήφιο για την προεδρία το 2026», δήλωσε ο Ζαΐρ Μπολσονάρου σε μια επιστολή που διάβασε ο Φλάβιο μπροστά από ένα νοσοκομείο στην πόλη της Μπραζίλια, όπου νοσηλευόταν ο πατέρας του.

Υποβαλλόταν σε προγραμματισμένη θεραπεία για κήλη, όπως δήλωσε η σύζυγός του Μισέλ Μπολσονάρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 70χρονος Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ιστορικό νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων που σχετίζονται με μαχαιριά που υπέστη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018, συμπεριλαμβανομένης μιας 12ωρης επέμβασης για επαναλαμβανόμενα εντερικά προβλήματα τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρε ντι Μοράες, εξουσιοδότησε τον Μπολσονάρου να βγει από τη φυλακή, όπου εκτίει ποινή 27 ετών για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο, η αστυνομία έλαβε εντολή να παραμείνει έξω από το δωμάτιό του, όπου απαγορεύονταν οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα.

Θεωρούμενος επικίνδυνος για διαφυγή μετά την καταδίκη του, ο πρώην πρόεδρος συνελήφθη στα τέλη Νοεμβρίου και άρχισε να εκτίει την ποινή των 27 ετών τρεις ημέρες αργότερα.

Η είδηση για την υποψηφιότητα του νεότερου Μπολσονάρου για την προεδρία τον τρέχοντα μήνα ταράξε τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι ο πρώην πρόεδρος θα υποστήριζε έναν πιο έμπειρο υποψήφιο, όπως τον κυβερνήτη του Σάο Πάολο Ταρτσίζιο ντι Φρέιτας, τον πρώην υπουργό υποδομών του.