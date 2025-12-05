Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο αποκάλυψε τις προθέσεις του να στηρίξει τον μεγαλύτερο γιο του, τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, ως προεδρικό υποψήφιο στις εκλογές του 2026, μετέδωσε την Παρασκευή το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Brasil.

Σύμφωνα με το CNN Brasil, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές προσκείμενες στην οικογένεια Μπολσονάρο, ο ακροδεξιός ηγέτης μίλησε στον μεγαλύτερο γιο του σχετικά με τα σχέδιά του κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα γραφεία της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια, όπου εκτίει την ποινή του για οργάνωση πραξικοπήματος.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια του Μπολσονάρο επηρέασαν αρνητικά τις αγορές της Βραζιλίας, με το νόμισμα της χώρας να εξασθενεί πάνω από 1,5% έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ και το χρηματιστήριο Bovespa να καταγράφει πτώση 1,8%.