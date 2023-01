Οι ΗΠΑ στέλνουν 31 προηγμένα άρματα μάχης Μ1 Abrams στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτή η αποστολή είναι μέρος της ευρύτερης προσπάθειας των Ευρωπαίων συμμάχων που δείχνει ότι εξακολουθούν να είναι ενωμένοι κατά της εισβολής της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι θα συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νέος εξοπλισμός

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ολεξίι Ρεσνίκοφ, σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι μίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν, υποσχόμενος«περισσότερα καλά νέα σύντομα».

Ο Ρεσνίκοφ συμπλήρωσε ότι συζήτησαν «περαιτέρω ενίσχυση του ουκρανικού στρατού, με άρματα μάχης και συντήρηση των νέων εξοπλισμών».

