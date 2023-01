Οι ΗΠΑ θα παρέχουν στην Ουκρανία 31 άρματα μάχης M1 Abrams συνολικής αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δημοσιογράφο του Bloomberg.

Την εξέλιξη φαίνεται να επιβεβαιώνει και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ολεξίι Ρέσνικοφ που με ανάρτηση του στο Twitter αναφέρει ότι μίλησε με τον αμερικανό ομόλογο του, Λόιντ Όστιν και ότι υπόσχεται «περισσότερα καλά νέα σύντομα».

Ο Ρέσνικοφ συμπλήρωσε ότι συζήτησαν «περαιτέρω ενίσχυση του ουκρανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και συντήρησης των νέων εξοπλισμών».

Had a 📞 call with @SecDef Lloyd James Austin III

Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.

More good news to be announced soon.

We have full trust&strong support of 🇺🇸

Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn