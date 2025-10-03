Ο Μερτς ζητά από την ΕΕ συγκεκριμένη απόφαση αποδέσμευσης «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι παρατηρεί μεγάλη συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών για την αξιοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για βοήθεια προς την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι αναμένει μια συγκεκριμένη απόφαση επί του θέματος εντός τριών εβδομάδων.

«Είχαμε μια πολύ εντατική συζήτηση σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε την Ουκρανία», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος είχε ήδη εκφράσει την υποστήριξή του στο σχέδιο.

«Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρέπει να υποτιμήσει την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε ο Μερτς μετά τη συνάντησή του με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει «ισχυρή κατανόηση» εντός της ΕΕ σχετικά με μια τέτοια επιλογή.

«Τώρα θα το εξετάσουμε προσεκτικά και, κατά πάσα πιθανότητα, θα ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με αυτό στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε τρεις εβδομάδες», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο κορυφής στις 23 Οκτωβρίου.