Ο Μερτς θα προτείνει τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών Ουκρανίας - Ρωσίας

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκοπεύει να προτείνει τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, στη συνάντηση περίπου 30 χωρών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη με αντικείμενο τις μεταπολεμικές εγγυήσεις για την Ουκρανία.

«Η Γενεύη θα ήταν ένας κατάλληλος χώρος για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μαζί με την πρόεδρο της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Ζούτερ.

«Μεθαύριο θα προτείνω για άλλη μια φορά στον λεγόμενο “συνασπισμό των προθύμων” να απευθύνει πρόσκληση για συνομιλίες στη Γενεύη», πρόσθεσε.

Ο «συνασπισμός των προθύμων», που συγκροτήθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία, πραγματοποιεί συζητήσεις εδώ και μήνες με στόχο να καθοριστεί ποιες χώρες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στρατιωτικά στην Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη νέα επίθεση της Ρωσίας μετά από μια τελική εκεχειρία.

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη μια κυρίως διαδικτυακή συνάντηση, με σκοπό να εξεταστούν οι τελευταίες προσπάθειες ενίσχυσης της ασφάλειας της Ουκρανίας μετά από πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αλλά και να καταγγελθεί αυτό που οι σύμμαχοί της θεωρούν ως απροθυμία της Μόσχας να διαπραγματευτεί.

