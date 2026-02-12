Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τις δηλώσεις του ότι οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετά, παίρνουν υπερβολικές ημέρες ασθενείας και δεν διατηρούν υψηλή παραγωγικότητα, σύμφωνα με το Politico.

Το μήνυμά του επικεντρώνεται στην ανάγκη για μεγαλύτερη αφοσίωση και περισσότερες ώρες εργασίας, ιδιαίτερα σε μια χρονιά κρίσιμων περιφερειακών εκλογών. Ο Μερτς θεωρεί ότι η τρέχουσα ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η μερική απασχόληση δεν επαρκούν για τη διατήρηση του επιπέδου ευημερίας στη Γερμανία, και ότι η χώρα πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να διατηρήσει την οικονομική της ισχύ.

Η πολιτική πρόταση του Μερτς για περιορισμό της μερικής απασχόλησης - εκτός περιπτώσεων φροντίδας ή εκπαίδευσης - προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από εργαζόμενους και ειδικά από γυναίκες που επηρεάζονται περισσότερο, ενώ η δημόσια αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέτρεψε τις δηλώσεις του σε ευρεία σάτιρα.

Ταυτόχρονα, η πολιτική ζημία για το συντηρητικό κόμμα του φαίνεται να αυξάνεται, καθώς τα δύο τρίτα των Γερμανών αντιτίθενται στις αλλαγές και η εμπιστοσύνη στο κόμμα για τη διαχείριση της οικονομίας μειώνεται.

Όπως επισημαίνει το Politico, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η αναφορά της Ελλάδας από τον Μερτς ως πρότυπο. Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα, μια χώρα που πριν από μια δεκαετία είχε περιληφθεί στους στόχους επικρίσεων κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Τώρα, ο Μερτς επισημαίνει την ελληνική αγορά εργασίας ως παράδειγμα, επαινώντας την ευελιξία που επιτρέπει εξαήμερη εβδομάδα εργασίας. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο, ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία μπορεί να μάθει από την Ελλάδα σχετικά με την προσαρμογή της εβδομάδας εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Το πιο επείγον ζήτημα για τον καγκελάριο μπορεί να είναι η αυξανόμενη έλλειψη θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα και η στασιμότητα της παραγωγικότητας, με το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία να φτάνει πρόσφατα τα 3 εκατομμύρια, στο υψηλότερο επίπεδο 12 ετών. Παρά την ανακοίνωση μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας, ο Μερτς τονίζει ότι αυτά δεν επαρκούν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις και πιθανώς διδάγματα από χώρες όπως η Ελλάδα.

Η Ελλάδα, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα από τον Μερτς για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, ακόμα και αν η συνολική παραγωγικότητα των Γερμανών παραμένει υψηλότερη.