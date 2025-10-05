O Μακρόν ορίζει νέα κυβέρνηση με επικεφαλής τον Λεκορνί - Ο Ρολάν Λεσκίρ νέος υπουργός Οικονομικών

Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο τέως υπουργός Οικονομικών, Μπρουνό Λε Μέρ, ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας. Ορισμένοι βασικοί υπουργοί διατήρησαν τις θέσεις τους, όπως ο Ζαν‑Νουέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Μπρουνό Ρεταγιό στο εσωτερικό και ο Ζεράρντ Νταρμανέν στη δικαιοσύνη.

Ο Λεσκίρ, με ιστορικό από την Αριστερά, και ο πρωθυπουργός καλούνται να διαπραγματευτούν έναν συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε μια διχασμένη Βουλή, καθώς πλησιάζει η τελική προθεσμία στο τέλος της χρονιάς.

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν γίνει όλο και πιο πολύπλοκες, απαιτώντας ευαίσθητες παραχωρήσεις ανάμεσα σε τρεις ιδεολογικά αντίθετα στρώματα σε κοινοβούλιο χωρίς ξεκάθαρη πλειοψηφία.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο προηγούμενοι πρωθυπουργοί της Γαλλίας παραιτήθηκαν εξαιτίας των προσπαθειών να ελεγχθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας - του μεγαλύτερου στη ζώνη του ευρώ - σε μια περίοδο που οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές παρακολουθούν στενά.

Σε μια κίνηση για να προσεγγίσει τους Σοσιαλιστές, ο Λεκορνί πρότεινε έναν φόρο περιουσίας που απαιτείτο εδώ και καιρό από την αριστερά, αλλά εξαιρεί τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρηματιών για να προστατευτούν οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, έχει αποκλείσει τη χρήση ειδικών συνταγματικών εξουσιών για να επιβάλλει τον προϋπολογισμό στη Βουλή χωρίς ψηφοφορία.