Αιτιάσεις στους Δημοκρατικούς επέρριψε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς έθεσε σε εφαρμογή την απειλή του να μειώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, όπως την είχε διατυπώσει κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης.

Αυτό αναφέρει το investing, υπενθυμίζοντας ότι οι απολύσεις ήταν σε εξέλιξη στο υπουργείο Οικονομικών, στην αμερικανική υγειονομική υπηρεσία, στην Εφορία και στα υπουργεία Παιδείας, Εμπορίου και στην υπηρεσία κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με εκπροσώπους, αλλά το συνολικό μέγεθος των απολύσεων δεν ήταν αμέσως σαφές. Περίπου 300.000 ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι είχαν ήδη προγραμματιστεί να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους φέτος, λόγω μιας εκστρατείας μείωσης του προσωπικού που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος από τον Τραμπ.

«Αυτοί ξεκίνησαν αυτό το θέμα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ γραφείο, χαρακτηρίζοντας τις περικοπές θέσεων εργασίας «προσανατολισμένες προς τους Δημοκρατικούς».

Οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ κατέχουν την πλειοψηφία και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου, αλλά χρειάζονται τις ψήφους των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ για να περάσουν οποιοδήποτε μέτρο που θα χρηματοδοτήσει την κυβέρνηση.

Οι Δημοκρατικοί επιμένουν στην παράταση των επιδομάτων υγειονομικής ασφάλισης, υποστηρίζοντας ότι τα έξοδα υγείας θα αυξηθούν δραματικά για πολλούς από τους 24 εκατομμύρια Αμερικανούς που έχουν ασφαλιστική κάλυψη μέσω του Affordable Care Act.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να απολύσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης και έχει υποδείξει ότι η κυβέρνησή του θα στοχεύσει κυρίως σε τμήματα της κυβέρνησης που υποστηρίζονται από τους Δημοκρατικούς.

Ο Τραμπ διέταξε επίσης το πάγωμα τουλάχιστον 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κονδύλια υποδομών για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις - όλες περιοχές με σημαντικό πληθυσμό Δημοκρατικών ψηφοφόρων και επικριτών της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι περισσότεροι από 4.200 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης σε επτά υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.400 στο υπουργείο Οικονομικών και τουλάχιστον 1.100 στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Δημοκράτες: Δεν θα υποχωρήσουμε

Από πλευράς τους, οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι δεν θα υποκύψουν στις τακτικές πίεσης του Τραμπ. «Μέχρι οι Ρεπουμπλικανοί να σοβαρευτούν, είναι υπεύθυνοι για αυτό - κάθε θέση εργασίας που χάνεται, κάθε οικογένεια που πλήττεται, κάθε υπηρεσία που καταστρέφεται είναι εξαιτίας των αποφάσεών τους», δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να σταματήσουν τις απολύσεις, υποστηρίζοντας ότι είναι παράνομες κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση δήλωσε σε έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο την Παρασκευή ότι το αίτημα των συνδικάτων πρέπει να απορριφθεί, επειδή δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για αποφάσεις που αφορούν το ομοσπονδιακό προσωπικό. Ομοσπονδιακός δικαστής θα εκδικάσει την υπόθεση στις 15 Οκτωβρίου.

Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση υποχρεούται από το νόμο να ειδοποιεί τους εργαζόμενους 60 ημέρες πριν από οποιαδήποτε απόλυση, αν και η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 30 ημέρες.