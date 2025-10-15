Αν οι Σοσιαλιστές δεν έδειχναν τη διάθεση να διαπραγματευτούν με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί για το σχέδιο του προϋπολογισμού, η νεοσύστατη γαλλική κυβέρνηση πιθανότατα θα κατέρρεε την επόμενη Πέμπτη.

Η δεύτερη θητεία του πρωθυπουργού της Γαλλίας. Σεμπαστιάν Λεκορνί, ξεκίνησε με μια μεγάλη νίκη, αφού κατάφερε να πείσει τους Σοσιαλιστές να δηλώσουν πως δε θα στηρίξουν τυχόν προτάσεις μομφής που θα προέλθουν από την ακροδεξιά της Λεπέν ή την ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν.

Μετά από 40 ημέρες πολιτικού αδιεξόδου στη Γαλλία που σημαδεύτηκαν από την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, την παραίτηση του Λεκορνί και το ναυάγιο συνεννόησης του Μακρόν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο εκ νέου διορισμένος Γάλλος πρωθυπουργός προχώρησε στην κίνηση που άλλαξε την ροή των πραγμάτων, σύμφωνα με το Reuters.

Κατά την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού, ανακοίνωσε πως είναι έτοιμος να παγώσει την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης - για την οποία είχε παραλύσει επί εβδομάδες η Γαλλία το 2023 - δίνοντας έτσι στους Σοσιαλιστές ένα «πάτημα» για να δείξουν διαλλακτική στάση.

«Ζητήσατε την απόρριψη του άρθρου 49.3 και έγινε. Τώρα, αναλάβετε την ευθύνη. Μην φοβάστε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας», είπε ο Λεκορνί από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης.

Αν η εξαγγελία Λεκορνί υλοποιηθεί, για τα επόμενα δύο χρόνια οι Γάλλοι θα συνεχίσουν να έχουν βασικό κατώτατο όριο συνταξιοδότησης τα 62 έτη, ενώ η μεταρρύθμιση προέβλεπε αύξηση στα 64.

Ο Λεκορνί είπε πως η αναστολή της μεταρρύθμισης θα κοστίσει 400 εκατ. ευρώ το 2026 και 1,8 δισ. ευρώ το 2027.

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από κυβερνήσεις μειοψηφίας προσπαθούν να προωθήσουν προϋπολογισμούς μείωσης του ελλείμματος μέσω ενός σκληρού νομοθετικού σώματος που χωρίζεται σε τρία διακριτά ιδεολογικά μπλοκ.

Όπως σημείωσε το Reuters, η εξαγγελία αντιπροσωπεύει την αναγνώριση από τον Μακρόν ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος – την οποία θεωρεί ως ένα από τα κύρια οικονομικά του επιτεύγματα – ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει την επιβίωση του Λεκορνί, του έκτου πρωθυπουργού του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η αναστολή εφαρμογής του συνταξιοδοτικού δε θα αρκούσε

Η ανακοίνωση του Σεμπαστιάν Λεκορνί για το συνταξιοδοτικό δε θα ήταν αρκετή αν δε συνοδευόταν από τη δέσμευσή του ότι δε θα κάνει χρήση του άρθρου 49.3 που επιτρέπει στον εκάστοτε πρωθυπουργό να παρακάμψει την Εθνοσυνέλευση.

Για να δείξει πως είναι ανοιχτός σε πιθανές αλλαγές στο σχέδιο του προϋπολογισμού, τόνισε πως είναι έτοιμος να «μοιραστεί την εξουσία με τους βουλευτές». Οι Σοσιαλιστές ερμήνευσαν αυτή του στην στάση ως παράθυρο ευκαιρίας να «στρίψουν» την οικονομική πολιτική της Γαλλίας πιο αριστερά και αποφάσισαν να δοκιμάσουν αυτή την προοπτική.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Ο ηγέτης του κόμματος των σοσιαλδημοκρατών στην Εθνοσυνέλευση, Μπορίς Βαλό, είπε πως ο προϋπολογισμός που πρότεινε ο Λεκορνί είναι απαράδεκτος, αλλά πρόσθεσε πως η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Μακρόν σηματοδότησε μια νίκη για την αριστερά.

Ο ίδιος δεν δήλωσε ρητά εάν το κόμμα του θα ψηφίσει κατά των δύο προτάσεων μομφής αυτή την εβδομάδα, αλλά είπε ότι πιστεύει στη διαβούλευση στο κοινοβούλιο και ότι θα διασφαλίσει ότι οι υποσχέσεις του πρωθυπουργού θα μετατραπούν σε πράξεις.

Πληροφορίες του δικτύου BFM που επικαλέστηκε στελέχη του κόμματος σημείωσαν πως δεν θα υπερηψήφισουν τις προτάσεις μομφής για την κυβέρνηση Λεκορνί.

Μετά την απόφαση του Λεκορνί, ο επικεφαλής του δεξιού κόμματος των Ρεπουμπλικανών, Λοράν Ουακιέ, είπε πως χρειάζονται διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και όχι προσφυγή σε πρόωρες εθνικές εκλογές.

«Είναι απαραίτητο να δοθεί στη Γαλλία ένας προϋπολογισμός», είπε, προσθέτοντας ότι η καθυστέρηση της έγκρισης του νόμου θα επιδεινώσει περαιτέρω το έλλειμμα της χώρας.

Σημειώνεται πως ο Λεκορνί θα αντιμετωπίζει τουλάχιστον δύο αιτήματα ψήφου μομφής μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και μένει να φανεί το κατά πόσο οι σημερινές εξαγγελίες του θα αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στον 39χρονο πρωθυπουργό.