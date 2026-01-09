Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εξετάζει το ενδεχόμενο διάλυσης της Βουλής και την διαδικασία νέων εκλογών ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές. Αυτό αναφέρει η Le Figaro καθώς ο Γάλλος πρωθυπουργός βρίσκεται συνεχώς σε αδιέξοδο με τις προτάσεις μομφής της αντιπολίτευσης.

Ετσι, σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να μελετήσει τη πιθανότητα της πραγματοποίησης πρόωρων βουλευτικών εκλογών ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές.

Η κατάθεση ψήφου μομφής από το Εθνικό Συναγερμό κατά της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Mercosur, ακολουθούμενη από άλλη ψήφο μομφής υπογεγραμμένη από την «Γαλλία Ανεξάρτητη» (France insoumise), εκνεύρισε τον Σεμπαστιάν Λεκόρνου. Ενώ η Γαλλία αποφάσισε να ψηφίσει κατά, αντιτιθέμενη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρεί ότι η εμφάνιση αυτού του θέματος διαταράσσει την προσπάθειά του να βρει έναν προϋπολογιστικό συμβιβασμό.

Ετσι, φέρεται να έχει καταλήξει στο να εξετάσει το σενάριο διάλυσης της Βουλής. Σύμφωνα με πηγές εντός της εκτελεστικής εξουσίας που επικαλείται η Le Figaro, ο υπ. Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, άκουσε το αίτημά του για πρόωρες βουλευτικές εκλογές παράλληλα με τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου, αλλά προς το παρόν δεν έχει απαντήσει.

«Μπορεί να υπάρξει μομφή, επομένως μπορεί να υπάρξει και διάλυση», επιμένει ένας κυβερνητικός αξιωματούχος που δηλώνει ότι το Ελιζέ είναι στην ίδια γραμμή. Αν ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανατραπεί, τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχόταν την παραίτησή του και θα επέλεγε επιστροφή στις κάλπες αντί να προσπαθήσει να βρει άμεσα αντικαταστάτη.

Η προειδοποίηση δεν ισχύει φυσικά μόνο για αυτές τις πρόσφατα κατατεθείσες ψήφους μομφής. Οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό πρέπει να ολοκληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες, ίσως με πέρασμα διά της βίας μέσω του άρθρου 49.3 ή μέσω έκδοσης διαταγμάτων. Ο πρωθυπουργός θα βρισκόταν σε κίνδυνο εάν οι επιλογές του απορριφθούν από την αντιπολίτευση.

Παρατηρεί μάλιστα την αυστηροποίηση της στάσης των Οικολόγων και των Κομμουνιστών, που πλέον δεν συμμετέχουν σε ορισμένες συνεδριάσεις — δύο κόμματα που, παρ’ όλα αυτά, ανταγωνίζονται σκληρά στο πεδίο με τη France insoumise.

Τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανησυχεί βλέποντας βουλευτές σοσιαλιστές να μην ακολουθούν τη γραμμή συμβιβασμού που προωθεί ο πρώτος γραμματέας τους, Ολιβιέ Φορ. Όλα αυτά αποτελούν λόγους που τον ωθούν να αποστείλει αυτή την προειδοποίηση.