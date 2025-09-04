Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύεται να υποστηρίξει τη Ρωσία - Η συνεργασία με τον Πούτιν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η χώρα του θα «υποστηρίξει πλήρως» τον ρωσικό στρατό ως «αδελφικό καθήκον», ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών «ιδιαίτερες», σύμφωνα με όσα ανέφερε η κρατική εφημερίδα KCNA την Πέμπτη.

Ο Κιμ και ο Πούτιν πραγματοποίησαν συνάντηση την Τετάρτη στο περιθώριο των εορτασμών της Κίνας για την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πεκίνο.

Οι δύο ηγέτες στάθηκαν δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση, στην πρώτη συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών από τις αρχές του Ψυχρού Πολέμου.

Το ταξίδι του Κιμ στο Πεκίνο του έδωσε την πρώτη ευκαιρία να συναντήσει τον Πούτιν και τον Σι μαζί, καθώς και να συναναστραφεί με τους περισσότερους από είκοσι άλλους εθνικούς ηγέτες που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις.

Οι αναλυτές θεωρούν την άνευ προηγουμένου συνάντησή του την Τετάρτη με τον Σι και τον Πούτιν ως μια σημαντική προπαγανδιστική νίκη για τον ηγέτη της απομονωμένης χώρας.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος Πούτιν αντάλλαξαν ειλικρινείς απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», ανέφερε το KCNA.

Ο Πούτιν «επαίνεσε ιδιαίτερα» τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούν κατά της Ουκρανίας και δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «ιδιαίτερες σχέσεις εμπιστοσύνης, φιλίας και συμμαχίας», πρόσθεσε το KCNA.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε στρατιώτες, πυρομαχικά και πυραύλους στη Ρωσία για να υποστηρίξει τη Μόσχα στον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτίμησε αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες που στάλθηκαν να πολεμήσουν για τη Ρωσία έχουν σκοτωθεί.

Πιστεύει ότι η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει να αποστείλει άλλους 6.000 στρατιώτες, με περίπου 1.000 στρατιώτες μάχης να βρίσκονται ήδη στη Ρωσία.

Ο Κιμ και ο Πούτιν συζήτησαν λεπτομερώς τα μακροπρόθεσμα σχέδια για συνεργασία και επιβεβαίωσαν την «απόλυτη βούλησή» τους να αναβαθμίσουν τις διμερείς σχέσεις σε υψηλό επίπεδο, σύμφωνα με το KCNA.