New York Times

Η Νότια Ευρώπη υποφέρει από αμείωτη και απειλητική για τη ζωή ζέστη, που τροφοδοτεί τις πυρκαγιές που έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων.

Όπως αναφέρουν οι NYT, η Ισπανία και η Γαλλία αναμένεται να πληγούν περισσότερο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου (104 βαθμούς Φαρενάιτ) και να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Σχεδόν 1.000 στρατιώτες έχουν ήδη αποσταλεί για να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές στην Ισπανία, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, ο καύσωνας θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να πέφτουν, σύμφωνα με την υπηρεσία, αλλά θα παραμείνουν υψηλές, σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γαλλία, η έντονη ζέστη θα μειωθεί ελαφρώς στο νότο, αλλά θα αυξηθεί στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, φτάνοντας τους 40 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη. Ωστόσο, σύμφωνα με την Météo-France, το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα αύξηση της θερμοκρασίας, ιδίως την Παρασκευή και το Σάββατο, όταν η νοτιοδυτική περιοχή της χώρας αναμένεται να φτάσει και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει και η Βρετανία, η οποία επίσης αναμένεται να παραμείνει ζεστή, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει ότι οι ζεστές και υγρές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή.

