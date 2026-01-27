Ο Κάρνεϊ αρνείται ότι ανακάλεσε την ομιλία του στο Νταβός μετά τη συνομιλία του με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε την Τρίτη ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα, αλλά διέψευσε ότι ανακάλεσε δηλώσεις που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα και οι οποίες είχαν ενοχλήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ο Κάρνεϊ «υποχωρούσε πολύ επιθετικά» από ορισμένες παρατηρήσεις που είχε κάνει σε ομιλία του στο Νταβός, όπου είχε καλέσει τα κράτη να αποδεχθούν το τέλος της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

Ο Κάρνεϊ - επικαλούμενος τους αμερικανικούς δασμούς σε βασικές καναδικές εισαγωγές - προωθεί τη διαφοροποίηση του εμπορίου μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες απορροφούν περίπου το 70% του συνόλου των καναδικών εξαγωγών.

Ο Τραμπ αντέδρασε αρνητικά στην ομιλία του Κάρνεϊ στο Νταβός, λέγοντας ότι ο Καναδάς υπάρχει μόνο χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αργότερα δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις καναδικές εισαγωγές εάν η Οτάβα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

«Για να είμαι απολύτως σαφής - και αυτό το είπα και στον πρόεδρο - εννοούσα όσα είπα στο Νταβός», δήλωσε ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους.

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA) πρόκειται να επανεξεταστεί αργότερα μέσα στο έτος, μια διαδικασία που, σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, ενδέχεται να εξηγεί ορισμένα από τα σχόλια που έχει κάνει πρόσφατα ο Τραμπ.

Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι είπε στον Τραμπ πως ο Καναδάς απαντά στους δασμούς «χτίζοντας συνεργασίες στο εξωτερικό… (και) ενισχύοντας την οικονομία στο εσωτερικό», ενώ είναι έτοιμος «να ανταποκριθεί θετικά οικοδομώντας αυτή τη νέα σχέση μέσω της USMCA». «Το κατανόησε», πρόσθεσε.

Καθώς ο Κάρνεϊ απομακρυνόταν, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν συγκεκριμένα αν είχε υπαναχωρήσει από τα σχόλια του Νταβός κατά τη συνομιλία. «Όχι», απάντησε.