Ο Καναδάς απέτρεψε «θανατηφόρες απειλές» από πράκτορες του Ιράν

Η υπηρεσία εσωτερικής κατασκοπείας του Καναδά απέτρεψε φέτος δυνητικά θανατηφόρες απειλές του Ιράν εναντίον ατόμων που η Τεχεράνη θεωρεί εχθρούς, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας σε μια σπάνια ομιλία του την Πέμπτη.

Ο Νταν Ρότζερς, διευθυντής της Καναδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας, δήλωσε επίσης ότι οι πράκτορες του απέτρεψαν προσπάθειες της Ρωσίας να αποκτήσει παράνομα καναδικά προϊόντα και τεχνολογίες.

Ο Ρότζερς, ο οποίος διορίστηκε τον Φεβρουάριο, μίλησε κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει ο Καναδάς. Οι διευθυντές της CSIS σπάνια εμφανίζονται δημόσια.

Τα σχόλιά του ήταν η πρώτη επιβεβαίωση ότι η υπηρεσία παρενέβη για να προστατεύσει τους κριτικούς του Ιράν που ζουν στον Καναδά. Τον Αύγουστο, η CSIS είχε απλώς δηλώσει ότι διερευνούσε τις ιρανικές απειλές.

«Σε ιδιαίτερα ανησυχητικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες των επιχειρήσεών μας για να αντιμετωπίσουμε τις ενέργειες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι έχουν στοχεύσει άτομα που θεωρούν απειλή για το καθεστώς τους», δήλωσε ο Ρότζερς.

«Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, αυτό περιελάμβανε τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αποτροπή δυνητικά θανατηφόρων απειλών κατά ατόμων στον Καναδά», συνέχισε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Καναδάς έχει ιδιαίτερα κακές σχέσεις με το Ιράν και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις το 2012. Πέρυσι, ο Καναδάς καταχώρησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, προκαλώντας την καταδίκη της Τεχεράνης.

Ο Καναδάς είναι επίσης επικριτικός απέναντι στη Ρωσία και την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Ο Ρότζερς δήλωσε ότι παράνομες ρωσικές δικτυακές προμήθειες προσπαθούσαν να αποκτήσουν παράνομα καναδικά προϊόντα και τεχνολογίες.

«Φέτος, η CSIS έλαβε μέτρα για να το αποτρέψει, ενημερώνοντας αρκετές καναδικές εταιρείες ότι εταιρείες-βιτρίνες με έδρα την Ευρώπη που προσπαθούσαν να αποκτήσουν τα προϊόντα τους ήταν στην πραγματικότητα συνδεδεμένες με ρωσικούς πράκτορες», είπε.