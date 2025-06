Τον αντίκτυπο από την αιφνίδια ουκρανική αντεπίθεση με drones που είχε την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» και προκάλεσε την καταστροφή μεγάλου αριθμού ρωσικών μαχητικών σε αεροδρόμια της Ρωσίας, αναλύει το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW)

Όπως αναφέρει, η Ουκρανία εξαπέλυσε, την 1η Ιουνίου, μια μεγάλης κλίμακας και ταυτόχρονη επιχείρηση επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον πολλών ρωσικών αεροπορικών βάσεων.

Πηγές εντός της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ότι η SBU διεξήγαγε εκτεταμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρώτου προσώπου (FPV), πλήττοντας τέσσερις αεροπορικές βάσεις στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν την αεροπορική βάση Μπελάγια στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, την αεροπορική βάση Ολένια στην περιφέρεια Μούρμανσκ, τη βάση Ντιαγκίλεβο στην περιφέρεια Ριαζάν και τη βάση Ιβάνοβο στην ομώνυμη περιφέρεια.

Η SBU επιβεβαίωσε ότι οι Ουκρανοί χειριστές drones έπληξαν συνολικά 41 ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη μακράς εμβέλειας ραντάρ A-50, καθώς και στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22M3 – τύποι αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για την ανίχνευση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και την εκτόξευση πυραύλων κρουζ εναντίον ουκρανικών στόχων.

🚨 Ukraine’s SBU “Pavutyna” drone op hits 40+ Russian bombers at Belaya, Olenya, Dyagilevo, & Ivanovo airbases. Tu-95, Tu-22M3, Tu-160, & A-50s burn, costing Russia $2B+. Drones launched from trucks in bold deep strike! pic.twitter.com/6y2xomOSgc