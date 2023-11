Ο ισραηλινός στρατός θα μεταφέρει θερμοκοιτίδες στη Γάζα με σκοπό τη διάσωση βρεφών

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συντονίζει τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκκένωση νεογέννητων μωρών από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής, μεταδίδει το Reuters.

Η δήλωση, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των IDF με τη φωτογραφία μίας στρατιωτίνας να ξεφορτώνει θερμοκοιτίδες από ένα φορτηγό, ακολούθησε τις κλήσεις κινδύνου που εξέπεμψε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα σχετικά με τους ασθενείς στη νεογνολογική κλινική, καθώς οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις πλησιάζουν και τα καύσιμα των γεννητριών τελειώνουν.

