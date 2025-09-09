Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης στην πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την Τρίτη τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενόψει μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας.

Στην ανακοίνωση που απευθύνεται «προς όλους τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και όσους βρίσκονται σε όλες τις γειτονιές της, από την Παλιά Πόλη και την Τούφα στα ανατολικά μέχρι τη θάλασσα στα δυτικά», οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις τονίζουν:

«Είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε τη Χαμάς και θα επιχειρήσουμε στην περιοχή της Πόλης της Γάζας με μεγάλη δύναμη, όπως έχουμε επιχειρήσει σε όλη τη Λωρίδα. Για την ασφάλειά σας, εκκενώστε αμέσως μέσω του άξονα αλ Ρασίντ προς την ανθρωπιστική περιοχή στο αλ Μαουάσι και Χαν Γιουνίς. Η παραμονή στην περιοχή είναι πολύ επικίνδυνη».

Στο τέλος της ανακοίνωσης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παρέχουν τηλεφωνική γραμμή για αναφορά τυχόν εμποδίων από τη Χαμάς ή απόπειρας μελών της να αποτρέψουν την εκκένωση.

#عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا



⭕️جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع.



⭕️من أجل سلامتكم، أخلوا فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في… pic.twitter.com/XiNYwBhPOQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από χθες, Δευτέρα, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε χθες ακόμη μία πολυκατοικία την τέταρτη σε διάστημα τριών ημερών- στην πόλη της Γάζας, η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει ότι ελέγχει ήδη το 40% της πόλης και έχει στόχο να την καταλάβει ολόκληρη προκειμένου να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει ;τους ομήρους που απήγαγε η τρομοκρατική οργάνωση κατά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.