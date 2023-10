Ο Ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε φωτογραφία από εκτοξευτήρες ρουκετών της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσιεύουν μια σειρά από εναέριες εικόνες που δείχνουν εκτοξευτές ρουκετών της Χαμάς κοντά σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και καιρό τη Χαμάς ότι επιχειρεί από αμάχες περιοχές της Γάζας.

Since the beginning of the war, the Hamas terrorist organization has been exploiting civilians and civilian sites such as kindergartens, schools, and mosques for the purpose of firing rockets at Israel. Hamas deliberately fires its rockets at Israeli civilians>> pic.twitter.com/qbLtE5VOhr