Ισραήλ: Πέμπτο χτύπημα πυρήνα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον άλλης ομάδας κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων στο νότιο Λίβανο, που φέρεται να προετοίμαζε επίθεση κατά της περιοχής Μάουντ Ντοβ.

Σημειώνεται πως είναι το πέμπτο χτύπημα κατπά πυρήνα της Χεζμπολάχ που έχει βάλει στο στόχαστρο ο IDF στο νότιο Λίβανο σήμερα.

