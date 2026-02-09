Ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έφτασε σήμερα στο Σίδνεϊ για μια επίσκεψη στην Αυστραλία που θα τον φέρει σε πολλές πόλεις με στόχο να εκφράσει την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας, μετά την επίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο στην παραλία Μπόνταϊ με στόχο πλήθος που γιόρταζε το Χάνουκα.

Η επίσκεψη Χέρτζογκ πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι μετά την επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, τη χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Αρχικά ο Χέρτζογκ επισκέφθηκε την παραλία Μπόνταϊ όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών της επίθεσης. Στη συνέχεια συναντήθηκε με επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων.

«Αυτή ήταν μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών. Επιτέθηκαν στις αξίες τις οποίες οι δημοκρατίες μας θεωρούν θεμελιώδεις: στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, στην ανεξιθρησκία, την ανεκτικότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό», τόνισε ο Χέρτζογκ σε δηλώσεις του από τον τόπο της επίθεσης.

Σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Αυστραλών Εβραίων (ECAJ), ο Άλεξ Ρίβτσιν, εκτίμησε ότι η επίσκεψη Χέρτζογκ θα «ανυψώσει το ηθικό μιας κοινότητας που πονά».