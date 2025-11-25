Ο Χέγκσεθ μεταβαίνει στη Δομινικανή Δημοκρατία - Στόχος η καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών

Τη Δομινικανή Δημοκρατία θα επισκεφθεί αύριο Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Σάντο Ντομίνγκο.

Η επίσκεψη του επικεφαλής του Πενταγώνου σε αυτήν τη χώρα της Καραϊβικής που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα προγραμματίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην περιοχή ισχυρή στρατιωτική δύναμη – με τη συμμετοχή του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford), πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών – στο πλαίσιο επιχειρήσεων με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες έχουν κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, επισκέφθηκε σήμερα το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, ένα μικρό αγγλόφωνο αρχιπέλαγος ούτε δέκα χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Βενεζουέλας. Η χώρα αυτή φιλοξένησε τις τελευταίες εβδομάδες ασκήσεις με τη συμμετοχή πεζοναυτών και πολεμικών πλοίων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας. Έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, ενώ δεν έχει αποκλείσει το σενάριο στρατιωτικής επέμβασης. Ωστόσο, εξέφρασε την πρόθεσή του να συνομιλήσει απευθείας με τον βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται πηγές στον Λευκό Οίκο.

Σύμμαχος των ΗΠΑ, η Δομινικανή Δημοκρατία έχει συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον στην επιχείρηση εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.