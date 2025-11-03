Ο Χέγκσεθ επισκέπτεται την Νότια Κορέα για να συζητήσει τον ρόλο των αμερικανικών στρατευμάτων

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, θα μεταβεί στη Νότια Κορέα τη Δευτέρα για συνομιλίες που αναμένεται να περιλαμβάνουν τον στόχο της Ουάσινγκτον να αναμορφώσει το ρόλο των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα και θα επισκεφθεί επίσης τη ζώνη αποστρατιωτικοποίησης (DMZ) στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα.

Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών θα συμμετάσχουν στην ετήσια Σύνοδο Συμβουλευτικής Ασφαλείας την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδο φόρουμ όπου οι δύο χώρες χαράσσουν την πορεία της στρατιωτικής τους συμμαχίας και την άμυνα της Νότιας Κορέας απέναντι στη Βόρεια Κορέα με πυρηνικά όπλα.

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, Άν Γκιου-μπακ, και ο Χέγκσεθ θα συζητήσουν την ετοιμότητα των συνδυασμένων δυνάμεων απέναντι στη Βόρεια Κορέα, καθώς και τη συνεργασία σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και αντιπυραυλικής άμυνας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν σχέδια για την αντιμετώπιση του «μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφαλείας και των απειλών», ενισχύοντας τη συμμαχία των δύο χωρών.

Ευέλικτος ρόλος των αμερικανικών δυνάμεων

Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει ο ρόλος των 28.500 αμερικανικών στρατιωτών στη Νότια Κορέα πιο ευέλικτος, με στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος στην Ασία, εν μέσω ανησυχιών για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και γύρω από την Ταϊβάν.

Αμερικανικοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί σχέδιο για ευελιξία των δυνάμεων ώστε να μπορούν να επιχειρήσουν πιθανώς εκτός της κορεατικής χερσονήσου, για την αντιμετώπιση ευρύτερου φάσματος απειλών, όπως η υπεράσπιση της Ταϊβάν και ο έλεγχος της αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύος της Κίνας.

Η Νότια Κορέα έχει δείξει αντίσταση στην αλλαγή του ρόλου των αμερικανικών δυνάμεων, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια εργάζεται για την ανάπτυξη των δικών της αμυντικών δυνατοτήτων, με στόχο να μπορεί να αναλάβει διοίκηση κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων των συνδυασμένων δυνάμεων ΗΠΑ–Νότιας Κορέας. Η Νότια Κορέα διαθέτει 450.000 στρατιώτες.

Αύξηση αμυντικού προϋπολογισμού στη Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα προγραμματίζει τη μεγαλύτερη αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού της τα τελευταία χρόνια για το 2026, εν μέρει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ώστε οι σύμμαχοι να συνεισφέρουν περισσότερο στην παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο Χέγκσεθ αναμένεται να επισκεφθεί το χωριό ανακωχής Πανμουντζόν στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα, συνοδευόμενος από τον Άν.

Τη Δευτέρα, οι κορυφαίοι στρατιωτικοί των δύο χωρών πραγματοποίησαν την ετήσια συνάντησή τους για στρατηγικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις των συνδυασμένων δυνάμεων, καταλήγοντας ότι το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας είναι «πολύπλοκο και ασταθές».

Οι πρόεδροι των Επιτελείων Δυνάμεων δεσμεύτηκαν για συνεργασία με άλλους συμμάχους και εταίρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Ινδο-Ειρηνική περιοχή και την αποτροπή πιθανών απειλών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Προκλήσεις από τη Βόρεια Κορέα

Η πυρηνικά οπλισμένη Βόρεια Κορέα έχει αγνοήσει τις προτάσεις για διάλογο από τον Τραμπ και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζέι Μιουνγκ, και έχει προχωρήσει ραγδαία στην ανάπτυξη πυραυλικών και συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.