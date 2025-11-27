Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατηγορεί την Κομισιόν για αδιαφάνεια και για κακοδιαχείρηση

Το εποπτικό όργανο για τη λειτουργία των θεσμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Ombudsman) κατηγόρησε την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έσπευσε να προτείνει μέτρα σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, τη γεωργία και τη λαθραία διακίνηση μεταναστών, χωρίς να ακολουθήσει τους δικούς της κανόνες για τη διαφάνεια και τη θέσπιση νόμων βάσει αποδεικτικών στοιχείων.

Η εποπτική αρχή υποστήριξε ότι η Κομισιόν δεν κατάφερε να δικαιολογήσει τον επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων, επικαλούμενη τα πορίσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελίας από ακτιβιστές για το κλίμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Συνολικά, οι ελλείψεις συνιστούσαν κακοδιαχείριση», δήλωσε η επικεφαλής της αρχής, Τερέζα Ανζίνιο. «Ορισμένες αρχές της ορθής νομοθετικής διαδικασίας δεν μπορούν να παραβλεφθούν, ακόμη και για λόγους επείγοντος χαρακτήρα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα εξετάσει προσεκτικά τις συστάσεις, αλλά υποστήριξε ότι παρουσίασε αδιάσειστα στοιχεία για τα προβλήματα και την απαιτούμενη αντίδραση, και ότι η λήψη αποφάσεων της περιλάμβανε στοιχεία από διαβουλεύσεις.

Η καταγγελία οκτώ οργανώσεων τον Απρίλιο ανέφερε ότι η Επιτροπή είχε προτείνει την αποδυνάμωση των κανόνων βιωσιμότητας μετά από ιδιωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους της βιομηχανίας, χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα το κοινό σχετικά με τις προτεινόμενες νομικές αλλαγές ή να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους.

Οι οργανώσεις δήλωσαν την Πέμπτη ότι οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και να είναι σύμφωνη με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

«Εάν αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, η Επιτροπή πρέπει να αποσύρει την πρότασή της», ανέφεραν στην δήλωσή τους.