Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε τις σορούς τριών ομήρων στο Ισραήλ: Αναμένεται η ταυτοποίησή τους από τις IDF

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι παρέδωσε στις ισραηλινές Αρχές τις σορούς τριών δολοφονημένων ομήρων από τη Χαμάς, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), ενεργώντας ως ουδέτερος μεσάζων, βοήθησε απόψε, κατόπιν αιτήματος και με την έγκριση και των δύο μερών, στην επιστροφή των λειψάνων τριών σορών στις ισραηλινές Αρχές. Η διαδικασία ταυτοποίησης είναι ευθύνη των αρμόδιων αρχών στο Ισραήλ και θα πραγματοποιηθεί από αυτές», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ICRC.

Και συνεχίζει αναφέροντας: «Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) δεν συμμετέχει στον εντοπισμό των λειψάνων. Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η ευθύνη για τον εντοπισμό, τη συλλογή και την επιστροφή των νεκρών βαρύνει τα μέρη. Τα μέρη πρέπει να ενεργήσουν για να βοηθήσουν στην επιστροφή τους στις οικογένειές τους. Η ICRC μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της ως ουδέτερου μεσολαβητή μόνο μέσω της συνεργασίας όλων των σχετικών μερών και στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα λείψανα έχουν μεταφερθεί για ταυτοποίηση. Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ισραήλ ή τη Χαμάς σχετικά με τη μεταφορά των ομήρων.

Είχε προηγηθεί η επιστροφή των δολοφονημένων ομήρων Amiram Cooper και Sahar Baruch στο Ισραήλ την Πέμπτη το βράδυ.

Τα λείψανα των δύο δολοφονημένων ομήρων μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό έδαφος από τις IDF και τη Shin Bet την Πέμπτη το απόγευμα λίγο πριν τις 5:30 μ.μ., σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, και ταυτοποιήθηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.