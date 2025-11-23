Ο Ερντογάν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν για την Ουκρανία τη Δευτέρα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα του ζητήσει επίσης να επανεκκινήσει τη συμφωνία για την ασφαλή διέλευση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει διατηρήσει φιλικές σχέσεις τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αλλά αρνούμενη να συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Έχει φιλοξενήσει τρεις γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στην Κωνσταντινούπολη και έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει και συνάντηση ηγετών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή μετά από μια σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, ο Ερντογάν είπε ότι η συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα του 2022, η οποία μεσολαβήθηκε από την Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη, στόχευε στο να ανοίξει τον δρόμο για μια ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Καταφέραμε να το επιτύχουμε αυτό μέχρι ένα ορισμένο σημείο και δεν συνεχίστηκε μετά. Τώρα, κατά τις συζητήσεις που θα έχουμε αύριο, θα ρωτήσω ξανά τον κ. Πούτιν γι’ αυτό. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο αν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά αυτή τη διαδικασία», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει επίσης το πώς να «τερματιστούν οι θάνατοι» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας και ότι θα μοιραστεί με Ευρωπαίους και Αμερικανούς ηγέτες και συμμάχους τα αποτελέσματα της συζήτησής του με τον Πούτιν.

Ο Ερντογάν δεν σχολίασε άμεσα το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν εκφράσει ανησυχία για αυτό που θεωρούν σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία ως επιτιθέμενη δύναμη, καθώς οι αξιωματούχοι συναντώνται στη Γενεύη για να το συζητήσουν.

Η Πρωτοβουλία Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2022 για να επιτρέψει την ασφαλή εξαγωγή σχεδόν 33 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, παρά τον πόλεμο.

Η Ρωσία αποσύρθηκε από τη συμφωνία το 2023, εκφράζοντας παράπονα ότι οι δικές της εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων αντιμετώπιζαν σοβαρά εμπόδια. Έχει επίσης παραπονεθεί για περιορισμούς στις πληρωμές, τις μεταφορές και την ασφάλιση ως εμπόδιο στις αποστολές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν φιλοξένησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, και την Κυριακή συζήτησε τον πόλεμο στην Ουκρανία με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας, σύμφωνα με το γραφείο του.

Κάλεσε να αξιοποιηθούν όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η επανάληψη των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.