Ο Έντι Ράμα θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ τη Δευτέρα

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ανακοίνωσε ότι την επόμενη Δευτέρα θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ, σε μια ιδιαίτερη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στην ίδια μορφή που είχε προβλεφθεί για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μια τιμή που έχει αποδοθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό ξένων ηγετών στην ιστορία του ισραηλινού Κοινοβουλίου.

Η παρέμβαση του Αλβανού πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Αλβανίας–Ισραήλ και αποκτά συμβολικό χαρακτήρα λόγω της θεσμικής βαρύτητας της Κνεσέτ και της σπανιότητας αντίστοιχων προσκλήσεων προς ξένους αξιωματούχους.