Σχεδόν 900 μίλια από τα σύνορα της Ουκρανίας, πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου, έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, σύμφωνα με πηγές των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας. Ήταν η τρίτη φορά μέσα σε έναν μήνα που το ίδιο διυλιστήριο πλήττεται, στο πλαίσιο ενός ολοένα εντεινόμενου «ενεργειακού πολέμου» ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα.

Σύμφωνα με το CNN, βίντεο από την περιοχή της Ούφα, στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάν στα νότια Ουράλια, έδειχναν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Πρόκειται για τουλάχιστον την τέταρτη ουκρανική επίθεση σε ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που εντάθηκε το καλοκαίρι και έχει προκαλέσει ελλείψεις βενζίνης σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας.

Την Πέμπτη, η ουκρανική πλευρά ανέφερε πλήγματα σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου και αντλιοστάσιο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, με τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις να κάνουν λόγο για ετήσια δυναμικότητα 50 εκατομμυρίων τόνων.

Ωστόσο, και η Ουκρανία υφίσταται σοβαρές ζημιές. Οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος - πάνω από 240.000 κατοικίες στην Οδησσό και προσωρινές διακοπές για 800.000 πελάτες στο Κίεβο, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας.

Η αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους σε βάθος άνω των 1.000 χιλιομέτρων οφείλεται σε εγχώριας παραγωγής drones και πυραύλους. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία φτάνουν το 20%, σημειώνοντας «τα πρώτα σημάδια επιτυχίας» από τη χρήση δύο νέων ουκρανικών πυραύλων cruise.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σύρσκι, ανέφερε πως «καταστρέφουμε την παραγωγή καυσίμων, εκρηκτικών και άλλων στοιχείων του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος». Παράλληλα, η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Γκρίντσουκ προειδοποίησε ότι, λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, η Ουκρανία θα χρειαστεί να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ευρώπη κατά 30% ενόψει χειμώνα, με κόστος που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 δισ. δολάρια.