Δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Οι εισαγγελείς της Γιούτα αναμένεται την Τρίτη να απαγγείλουν κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης σε βάρος του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Όπως αναφέρει το Associated Press, σύμφωνα με τις Αρχές, ο Ρόμπινσον φαίνεται να είχε υιοθετήσει «αριστερή ιδεολογία» και ενδέχεται να είχε «ριζοσπαστικοποιηθεί» μέσω διαδικτύου. Ο ίδιος παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δικαίωμα εγγύησης και πρόκειται να εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου σε εικονική ακρόαση, μόλις κατατεθούν οι επίσημες κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κερκ, συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης Turning Point USA, πυροβολήθηκε θανάσιμα την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University. Οι ερευνητές βρήκαν στο σημείο όπλο και πυρομαχικά χαραγμένα με αντιφασιστικά συνθήματα και αναφορές στην κουλτούρα των memes.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ, γενετικό υλικό του Ρόμπινσον βρέθηκε σε πετσέτα τυλιγμένη γύρω από το τουφέκι που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και σε κατσαβίδι που εντοπίστηκε στην ταράτσα απ’ όπου ερρίφθη ο μοιραίος πυροβολισμός. Σε σημείωμα που άφησε πριν από την επίθεση, ο 22χρονος φέρεται να έγραφε ότι είχε την «ευκαιρία να βγάλει από τη μέση» τον Κερκ.

Οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν το ακριβές κίνητρο της επίθεσης. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα ο Ρόμπινσον είχε μετακινηθεί ιδεολογικά προς τα αριστερά και περνούσε πολύ χρόνο «στις σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο σύντροφος του κατηγορούμενου είναι τρανσέξουαλ, στοιχείο που ορισμένοι πολιτικοί θεωρούν ότι ίσως συνδέεται με την εχθρότητα του Κερκ απέναντι στα τρανς άτομα. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι το γεγονός αυτό αποτέλεσε κίνητρο.

Ο επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, τόνισε ότι ο σύντροφος του Ρόμπινσον συνεργάζεται με τις αρχές και ότι όλα δείχνουν πως ο δράστης ενήργησε μόνος.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει πυροδοτήσει νέο κύμα συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική βία, τις βαθιές διαιρέσεις στην κοινωνία και την αδυναμία γεφύρωσης του χάσματος.

Παρά τις εκκλήσεις για περισσότερη νηφαλιότητα, επικριτές του Κερκ συνέχισαν να τον στοχοποιούν ακόμη και μετά θάνατον, ενώ Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι και στελέχη ζητούν την παραδειγματική τιμωρία όσων εκφράστηκαν δημόσια εναντίον του, προκαλώντας σε αρκετές περιπτώσεις απώλεια εργασίας ή πειθαρχικά μέτρα.

Αμερικανικά ΜΜΕ: Κινδυνεύει με θανατική ποινή ο Ρόμπινσον

Στην περίπτωση του Τάιλερ Ρόμπινσον, στο προσκήνιο επιστρέφει και το σενάριο της θανατικής ποινής, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη κατηγορία που του απαγγέλλεται ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε θανατική ποινή, σε περίπτωση καταδίκης.

Παρότι ο κατηγορούμενος δεν συνεργάζεται με τις αρχές, συγγενείς και φίλοι του έχουν καταθέσει ότι τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί πολιτικά προς τα αριστερά και περνούσε πολύ χρόνο στις «σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου».

Ο επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, δήλωσε ότι ο σύντροφος του κατηγορουμένου συνεργάζεται με τις αρχές και πως όλα δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον έδρασε μόνος, αν και ερευνάται αν κάποιος γνώριζε εκ των προτέρων τα σχέδιά του.

Η δολοφονία του Κερκ έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κλιμάκωση της πολιτικής βίας και τις βαθιές διαιρέσεις της κοινωνίας.

Η Γιούτα εκτέλεσε για τελευταία φορά θανατοποινίτη δια πυροβολισμού τον Ιούνιο του 2010, όταν εφαρμόστηκε στον καταδικασμένο δολοφόνο Ρόνι Λι Γκάρντνερ.

Στην περίπτωση του Γκάρντνερ, πέντε εθελοντές της αστυνομίας πήραν θέσεις πίσω από έναν τοίχο με πέντε σχισμές, ενώ ο καθένας τους σημάδευε με το τουφέκι του έναν λευκό χάρτινο στόχο στο στήθος του Γάρντνερ πάνω από την καρδιά του, σημειώνει χαρακτηριστικά η New York Post.

Οι τέσσερις από τις πέντε σφαίρες ήταν αληθινές, αλλά η μία ήταν ψεύτικη οπότε κανείς από τους εκτελεστές δεν ήξερε ποιος είχε ρίξει τον μοιραίο πυροβολισμό, ανέφερε το TMZ, επικαλούμενο δημοσιογράφο που ήταν μάρτυρας των γεγονότων στις κρατικές φυλακές της Γιούτα.