Επιφυλακτικός αναφορικά με το ενδεχόμενο επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν εμφανιζόταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς κατά την περίοδο που προηγήθηκε της απόφασης του Τραμπ για να ξεκινήσει τον πόλεμο, όπως δήλωσαν στο Politico δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Βανς, πάντως σε δημόσιες τοποθετήσεις του έχει υπερασπιστεί την επιχείρηση. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν ότι ο αντιπρόεδρος είχε εκφράσει την αντίθεσή του πριν από την απόφαση και πως ήταν πολύ πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τη στρατιωτική δράση σε σύγκριση με τον Τραμπ.

Ο Βανς είναι «σκεπτικός», «ανησυχεί για την επιτυχία» και «απλώς αντιτίθεται» στον πόλεμο κατά του Ιράν, ανέφερε ένας ανώνυμος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι «ο ρόλος του είναι να παρέχει στον πρόεδρο και στην κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, όλες τις απόψεις για το τι θα μπορούσε να συμβεί από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και, όπως γνωρίζετε, αυτό κάνει. Αλλά μόλις ληφθεί η απόφαση, είναι πλήρως σύμφωνος».

Ακόμα και ο Τραμπ αναφέρθηκε τη Δευτέρα σε αυτήν τη διαφωνία, αλλά δεν φάνηκε να τον ενοχλεί.

«Ο Βανς, θα έλεγα, είχε μια ελαφρώς διαφορετική φιλοσοφία από τη δική μου. Νομίζω ότι ήταν ίσως λιγότερο ενθουσιώδης για την αποστολή, αλλά παρέμενε αρκετά ενθουσιώδης», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Βανς δεν έχει εξηγήσει αυτή τη «φιλοσοφική» διαφορά, και οι βοηθοί του δεν θέλησαν να αναφερθούν σε λεπτομέρειες σχετικά με τη σκέψη του για τη στρατιωτική δράση.

«Ο Αντιπρόεδρος έχει αποτελέσει το επίκεντρο συνεχών διαρροών από όλες τις πλευρές, από ανθρώπους που προσπαθούν να προβάλλουν τις απόψεις τους πάνω του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βανς, Τέιλορ Βαν Κερκ. «Και ως αποτέλεσμα, έχουν δημοσιευτεί αμέτρητες ασυνεπείς αναφορές για τις απόψεις του Αντιπροέδρου, κάτι που δείχνει ότι τα mainstream μέσα ενημέρωσης δεν έχουν ιδέα για τι μιλάνε».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.