Ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών συναντήθηκε με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη

Ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε στη Βεγγάζη με τον διοικητή των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα από το γραφείο του Χαφτάρ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αρχηγείο της Γενικής Διοίκησης στην περιοχή Αλ-Ράτζμα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς και αξιολογήθηκε η σημαντική πρόοδος στις σχέσεις τους με στόχο την προώθηση των κοινών συμφερόντων».

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν επίσης «στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και στις στρατηγικές αντιμετώπισής της, με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Την Κυριακή, ο Σαντάμ Χάφταρ, αναπληρωτής διοικητής των δυνάμεων του Χαφτάρ, υποδέχθηκε στο λιμάνι της Βεγγάζης τουρκική φρεγάτα που μετέφερε υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία. Η επίσκεψη επικεντρώθηκε στην διερεύνηση δυνατοτήτων στρατιωτικής και ναυτικής συνεργασίας, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνικής και επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης.

Στην τουρκική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο πρέσβης στη Λιβύη Guven Begec, ο Υποστράτηγος İlkay Altındag, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και ο Γενικός Πρόξενος στη Βεγγάζη Serkan Kıramanlıoglu, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του τουρκικού ναυτικού σε λιμάνια της Λιβύης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, συνάντηση μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή Άμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, συναντήθηκε με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.

Στη συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την ενότητα της Λιβύης και τη δημιουργία ενιαίου στρατού. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.